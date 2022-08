Σήμα κινδύνου για τους παγετώνες της Γερμανίας: «Μπορεί να εξαφανιστούν μέσα σε 15 χρόνια»

«Έχουμε περίπου 3.000 παγετώνες ακόμα στις Άλπεις και υπάρχουν μερικοί πολύ μεγάλοι που θα καταφέρουν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως η πλειοψηφία των παγετώνων στις Άλπεις θα εξαφανιστεί στα επόμενα 50 χρόνια», υποστηρίζει, μιλώντας στο Reuters.

Ο Γερμανός καθηγητής εκτιμά πως υπεύθυνες γι αυτό είναι οι φετινές υψηλές θερμοκρασίες και οι λίγες βροχοπτώσεις.

Παράλληλα πιστεύει ότι ένα σύννεφο σκόνης που μεταφέρθηκε από τη Σαχάρα σε όλη την Ευρώπη, έχει συμβάλλει στο λιώσιμο των πάγων.

«Το χιόνι έχει πολύ ανοιχτόχρωμη επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο ήλιος λάμπει στο χιόνι, το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ενέργειας αντανακλάται και δεν χρησιμοποιείται για να λιώσει το χιόνι. Αλλά αν υπάρχει σκόνη ή άμμος πάνω σε αυτήν την επιφάνεια χιονιού, τότε η άμμος απορροφά την ακτινοβολία του ήλιου και η θερμότητα που παράγεται λιώνει το χιόνι» προσέθεσε ο Μάγιερ.

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ο ευκολότερος τρόπος για να επιβραδυνθεί η τήξη των αλπικών παγετώνων, καταλήγει ο Μάγιερ.

It's a dire prognosis for Germany's five alpine glaciers, according to glaciologist Christoph Mayer of the Bavarian Academy of Sciences in Munich, who thinks they could all disappear within the next 15 years pic.twitter.com/0kx1OxxUCE

— Reuters (@Reuters) August 19, 2022