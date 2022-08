Σαουδική Αραβία: Γυναίκα καταδικάστηκε σε 34 χρόνια φυλακή για αναρτήσεις της στο Twitter

Η καταδίκη της γυναίκας από το ειδικό δικαστήριο τρομοκρατίας έρχεται μερικές εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στη Σαουδική Αραβία, με ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προειδοποιούν ότι η κίνηση θα νομιμοποιούσε την κλιμάκωση της καθεστωτικής αντιμετώπισης του βασιλείου απέναντι σε αντιφρονούντες και ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας.

Η υπόθεση σηματοδοτεί επίσης το τελευταίο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει βάλει στο στόχαστρο τους χρήστες του Twitter στην εκστρατεία καταστολής του, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει ένα σημαντικό έμμεσο μερίδιο στην αμερικανική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων (PIF).

Η Σάλμα αλ Σεχάμπ, 34 ετών και μητέρα δύο μικρών παιδιών, αρχικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών χρόνων για το «έγκλημα» της χρήσης μιας ιστοσελίδας για να «προκαλέσει δημόσια αναταραχή και να αποσταθεροποιήσει την πολιτική και εθνική ασφάλεια».

Μετά από δικαστική έφεση ωστόσο που εκδικάστηκε τη Δευτέρα, στη γυναίκα ανακοινώθηκε νέα ποινή: 34 χρόνια φυλάκιση ακολουθούμενη από 34χρονη ταξιδιωτική απαγόρευση.

Σύμφωνα με τις νέες κατηγορίες που της αποδόθηκαν, η Σεχάμπ «βοηθούσε όσους προσπαθούσαν να προκαλέσουν δημόσια αναταραχή και να αποσταθεροποιήσουν την πολιτική και εθνική ασφάλεια ακολουθώντας τους λογαριασμούς τους στο Twitter» και κάνοντας retweets τις αναρτήσεις τους.

Salma al-Shehab, 34-year-old Saudi women's rights activist, PhD candidate @UniversityLeeds and mother of two young children has been sentenced to 34 years in prison followed by a 34 year travel ban. HER CRIME: Using @Twitter #SaudiArabia pic.twitter.com/pCKqI1QOBS

Σύμφωνα με την Guardian, πιστεύεται ότι ο Σεχάμπ μπορεί ακόμα να είναι σε θέση να ζητήσει νέα έφεση στην υπόθεση.

Το βρετανικό Μέσο σημειώνει ότι η Σεχάμπ στο Twitter έχει 2.597 ακόλουθους. Μεταξύ των αναρτήσεών της για τον κορωνοϊό και τις φωτογραφίες των μικρών της παιδιών, η 34χρονη ανέβαζε σποραδικά tweets από Σαουδάραβες αντιφρονούντες που ζούσαν στην εξορία, που ζητούσαν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στο βασίλειο. Φαινόταν επίσης να υποστηρίζει την περίπτωση της Loujain al-Hathloul, μιας εξέχουσας Σαουδαράβισσας φεμινίστριας ακτιβίστριας που είχε φυλακιστεί στο παρελθόν, η οποία φέρεται να έχει βασανιστεί επειδή υποστήριξε τα δικαιώματα οδήγησης των γυναικών και τώρα ζει υπό ταξιδιωτική απαγόρευση.

HRF calls for the immediate and unconditional release of Salma al-Shehab, to ensure she is reunited with her two young sons, and able to return to her residence in the United Kingdom in order to complete her PhD. pic.twitter.com/QgMV5O3DQW

— Human Rights Foundation (@HRF) August 15, 2022