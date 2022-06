450 πτήσεις και 1,6 εκατ. χλμ: Η influencer που ταξίδεψε σε όλες τις χώρες του πλανήτη διηγείται

Onsports Team

Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, όχι μόνο θα γινόταν μία από τους πολύ λίγους που έχουν ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του πλανήτη, αλλά θα ήταν και η πρώτη μαύρη που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Στο πλευρό της είχε 28 μέλη της οικογένειάς της αλλά και φίλους, οι οποίοι επιβιβάστηκαν μαζί της σε αυτή την τόσο σημαντική, τελευταία πτήση.

Χρειάστηκαν περισσότερες από 450 πτήσεις και πάνω από 1,6 εκατ. χιλιόμετρα, για να ταξιδέψει και στις 195 χώρες του πλανήτη, που αναγνωρίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ήταν μια… εξουθενωτική εμπειρία, με τη Ναμπόνγκο να επιβιβάζεται σε 170 πτήσεις μέσα σε μία χρονιά.

Μάλιστα, παραδέχεται πως αρκετές ήταν οι φορές, που σκέφτηκε να τα παρατήσει.

«Υπήρξαν φορές που με έπιανε πανικός. Σκεφτόμουν, αν όλα αυτά γίνονται για το τίποτα», εκμυστηρεύτηκε η ίδια στο CNN Travel.

Μια επική πρόκληση

Αφού εκπλήρωσε τον στόχο της, η Ναμπόνγκο έγραψε το βιβλίο The Catch Me If You Can, στο οποίο αφηγείται λεπτομερώς τις εμπειρίες που έζησε σε 100 από τις χώρες που επισκέφθηκε.

Εξομολογείται, μάλιστα, ότι πάντα αγαπούσε πολύ τη γεωγραφία, και πως αυτό το ταξίδι το ονειρευόταν τουλάχιστον μία δεκαετία πριν το αποτολμήσει.

Το 2017, αποφάσισε ότι ήθελε να έχει ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του πλανήτη, πριν κλείσει τα 35 της χρόνια.

Τα κατάφερε, λοιπόν;

«Το ταξίδι τελείωσε πέντε μήνες αφού έκλεισα τα 35, την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα μου. Έφυγε από τη ζωή δύο μέρες μετά τα 19α γενέθλιά μου, οπότε, με αυτό τον τρόπο τον συμπεριλάβαμε κι εκείνον. Και ήταν ωραίο».

Την ίδια ώρα, η Ναμπόνγκο εξήγησε πως θεώρησε χρέος της να γράψει το βιβλίο, καθώς από τους 400 ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου, ελάχιστοι ήταν μαύροι.

«Συνήθως βλέπουμε τα πάντα μέσα από το φακό ενός λευκού άνδρα» λέει η Ναμπόνγκο, που «έντυσε» το βιβλίο της με φωτογραφίες που τράβηξε η ίδια.

«Αυτό είναι διαφορετικό. Υπάρχει κάτι το διαφορετικό στις εμπειρίες μας, καθώς συνυπάρχουμε στον κόσμο ως εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι» εξήγησε η ίδια.

CNNiΔίνοντας χώρο

«Έχει να κάνει με την κανονικότητα της ύπαρξής μας. Γιατί, ναι, ακόμη και το 2022, μπορεί να είμαι το μοναδικό μαύρο άτομο σε ένα αεροπλάνο με 300 επιβάτες», γράφει στο βιβλίο της.

«Μπορεί να ταξιδεύω για μέρες και να μη δω ούτε μία φορά κάποιον με το δικό μου δέρμα. Η αποστολή μου είναι να μας δώσω χώρο. Να ταρακουνήσω τα πράγματα. Να πω ότι είμαστε εδώ όπου ανήκουμε».

«Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό για εμένα να διηγηθώ ιστορίες για μέρη, όπου πολλοί μπορεί να μην ταξίδευαν ποτέ. Θα μιλήσω για αυτά πιο θετικά απ' ό,τι έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Βρήκα πολλή ομορφιά σε μέρη που πολλοί δεν θα το περίμεναν».

Κάποια από αυτά, είναι το Αφγανιστάν, όπου μαγεύτηκε από το Μπλε Τζαμί στα βόρεια της πόλης Μαζάρι Σαρίφ, το Πακιστάν, όπου δεν χόρταινε το τοπικό street food, και το Ιράν, όπου επισκέφθηκε την αρχαία πόλη Γιαζντ.

Social Media

Αν και τα social media υπήρχαν όταν ξεκίνησε τα ταξίδια της, δεν ασκούσαν την ίδια επιρροή με σήμερα.

Η ίδια παραδέχεται ότι ο λογαριασμός της με τους 200.000 ακόλουθους στο Instagram, τής έχει χαρίσει αρκετά προνόμια, ειδικά στο κομμάτι των ταξιδιών, παρ' όλα αυτά, προσέχει πολύ τι ανεβάζει στο προφίλ της, γιατί ξέρει τι μπορεί να κάνει η αναγνωρισιμότητα σε ευάλωτα περιβάλλοντα.

«Όταν ήμουν στο Μάουι, στη Χαβάη, βρήκα ένα απίστευτο δάσος. Δεν ανέβασα την τοποθεσία στον λογαριασμό μου, για να το προστατέψω. Όντας influencer, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Για εμένα, έχει μεγάλη σημασία η προστασία και η διατήρηση των τόπων που επισκέπτομαι».

Η επιρροή των influencer

Είναι πια σχεδόν αδύνατο να ταξιδέψεις κάπου, χωρίς συγκεκριμένες προσδοκίες. Και αυτό, είναι κάτι που της λείπει. Όταν βρέθηκε στο Περού, λέει πως απογοητεύτηκε, όχι επειδή δεν ήταν όμορφο, αλλά λόγω όλων των φωτογραφιών που είχε δει πριν πάει.

«Όταν έφτασα στο Μάτσου Πίτσου, σκέφτηκα ότι είναι ακριβώς σαν τις φωτογραφίες και απογοητεύτηκα. Σκέφτεσαι μέρη όπως το Μπαλί, το Μαρόκο, όπου όλοι πηγαίνουν στα ίδια σημεία και κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, είναι σαν να έχω ήδη πάει. Μετά, όμως, υπάρχει η Υεμένη, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν. Μέρη, που δεν έχουν τόση τουριστική αξία, αλλά εγώ εκεί πέρασα φανταστικά».

«Ελπίζω, με τις ιστορίες μου, να μειωθεί η προκατάληψη για τις αφρικανικές χώρες».

Στις πιο δύσκολες στιγμές της του τεράστιου αυτού εγχειρήματος, η Ναμπόνγκο αμφέβαλε ότι θα έφτανε στις Σεϋχέλλες, την τελευταία χώρα στη λίστα της.

Πλέον, όμως, δεν ήταν απλά ένα προσωπικό στοίχημα. Ήξερε, ότι μέσω της σελίδας της οι ακόλουθοί της έβλεπαν μέρη, που μπορεί να μην κατάφερναν ποτέ να επισκεφθούν.

Και όταν κατά το ταξίδι της στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής έφτασε στα όριά της, τα λόγια των ντόπιων ήταν εκείνα που της έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσει.

«Δεν το κάνεις για εσένα. Το κάνεις για εμάς», της είπαν.

«Ήταν μια καθοριστική στιγμή. Οι ακόλουθοί μου ανέβαιναν, μου έστελναν μηνύματα και μέιλ, και κατάλαβα ότι δεν αφορούσε πια μόνο εμένα. Πραγματικά, εκείνοι οι άνθρωποι, με βοήθησαν να φτάσω στη γραμμή του τερματισμού».

Αν και τονίζει το πόσο πολύ τη βοήθησε το αμερικανικό της διαβατήριο, το οποίο ανοίγει περισσότερες "πόρτες", η ίδια εξηγεί ότι μπόρεσε να ταξιδέψει σε περισσότερες από 40 χώρες και με το διαβατήριό της από την Ουγκάντα.

Το μυστικό της «όπλο»

«Το ότι είχα και δύο διαβατήρια, ένα από την Αμερική και ένα από την Ουγκάντα μού βγήκε σε καλό. Είναι πολύ δύσκολο να πας στο Ιράν με αμερικανικό διαβατήριο. Ακόμη, η κυβέρνηση της Αμερικής, απαγορεύει το ταξίδι στη Β. Κορέα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων), αλλά με το άλλο μου διαβατήριο μπόρεσα εύκολα να ταξιδέψω εκεί».

«Ήταν το μυστικό μου όπλο. Χωρίς αυτό, δεν θα μπορούσα να τελειώσω το ταξίδι μου τόσο σύντομα» εξήγησε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία της, όπως και άλλων influencer που κάνουν ταξίδια, σίγουρα έχει εμπνεύσει και άλλους να ταξιδέψουν σε όλες τις χώρες, και θέλει να τονίσει ότι αυτό το ταξίδι δεν είναι για όλους.

Είναι πολύ σημαντικό να αναρωτηθούμε γιατί θέλουμε να το κάνουμε, γιατί, όπως λέει, «ο λόγος είναι το κίνητρο που θα μας σπρώξει μέχρι τον τερματισμό».

Ελπίζει η ιστορία της να ενθαρρύνει κι άλλους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, όποια κι αν είναι αυτά.

«Δεν νομίζω όλοι να θέλουν να ταξιδέψουν παντού, αλλά θέλω όλοι να ξέρουν ότι μέσα τους έχουν όσα χρειάζονται για να καταφέρουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Αν κατάφερα εγώ κάτι τόσο δύσκολο, πιστεύω όλοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».

Ένα παγκόσμιο δίκτυο

Στο βιβλίο της, μοιράζεται ιστορίες αγνώστων που ήταν πολύ καλοί και ευγενικοί μαζί της, όπως ο Μάχα, ο ξεναγός της στην Ιορδανία, που της χάρισε ένα φόρεμα σαν σύμβολο της φιλίας τους.

«Σίγουρα έχω κάνει φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν τέλειο. Ταυτόχρονα, συνομιλώ στο κινητό μου με ανθρώπους από 20 διαφορετικές χώρες».

«Για εμένα, σπίτι δεν είναι οι άνθρωποι. Ίσως, γι' αυτό συνδέομαι τόσο πολύ με τους άλλους όταν ταξιδεύω. Γιατί νιώθω ότι χτίζω μικρά σπιτάκια όπου πηγαίνω».

Αν και το ταξίδι της ήταν για εκείνη ένας άθλος, το γράψιμο του βιβλίου της τής φάνηκε ακόμη πιο δύσκολο. Ελπίζει, όμως με αυτό, να φέρει στον κόσμο περισσότερη ευγένεια, γιατί μετά την πανδημία παρατήρησε αλλαγή στην συμπεριφορά του κόσμου.

«Πριν, ήταν όλοι καλοί και ευγενικοί. Μετά, ήρθε η τρέλα. Βλέπεις ανθρώπους να τσακώνονται για μία θέση στα αεροπλάνα και να είναι πολύ κακοί ο ένας στον άλλo. Δυστυχώς, όλη αυτή η καλοσύνη που βίωσα τους πρώτους 4-6 μήνες του ταξιδιού μου, εξαφανίστηκε».

Και τώρα;

Αν και γύρισε όλο τον πλανήτη, το πάθος της για τα ταξίδια όλο και δυναμώνει.

Σχεδιάζει ένα ταξίδι στη Σενεγάλη, μέρος που πάντα της φέρνει χαρά, ενώ θέτει τον επόμενό της στόχο.

Να βρεθεί σε κάθε Πολιτεία της Αμερικής.

«Μου μένουν άλλες έξι, αλλά δεν βιάζομαι. Θα γίνει, όταν είναι να γίνει».

She's visited every country in the world. Here's what she learned, Tamara Hardingham-Gill, CNN

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr