Μικροί μπλε πιγκουίνοι ξεβράζονται νεκροί στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας λόγω και κλιματικής αλλαγής

Σύμφωνα με το τμήμα Προστασίας της χώρας, τα kororā, όπως ονομάζονται οι μικροί μπλε πιγκουίνοι, κινδυνεύουν να μειωθούν καθώς αντιμετωπίζουν ληστρικές απειλές από σκύλους και κουνάβια, ενώ είναι επιρρεπείς και σε θανάτους από τροχαία.

Οι επιστήμονες πασχίζουν να καταλάβουν την αιτία της μαζικής τους θνητότητας από τις αρχές Μαΐου, όταν κάτοικοι εντόπισαν τα πρώτα νεκρά πτηνά.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό σύμβουλο του αρμόδιου τμήματος της Νέας Ζηλανδίας, Graeme Taylor, τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα έδειξαν ότι ο υποσιτισμός μπορεί να είναι η αιτία θανάτου 200 με 500 πτηνών.

«Η αιτία των μαζικών θανάτων τους μοιάζει να είναι η αδυναμία τους να βρουν επαρκές φαγητό στη θάλασσα και πεθαίνουν από την πείνα» δήλωσε ο Taylor στο CNNi.

Τα μικρά, θορυβώδη πουλιά με το ανοιχτό μπλε χρώμα ή τα φτερά indigo τρώνε συνήθως γαύρους και σαρδέλες και καταδύονται σε βάθη έως και 30 μέτρων για να πιάσουν τη λεία τους.

Ωστόσο, η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού κάνει τα μικρά ψάρια να μετακινούνται σε πιο κρύα νερά, πολύ βαθιά για τα δεδομένα τους.

Τα πρώτα ευρήματα από τις νεκροψίες έδειξαν ότι τα πουλιά είχαν χάσει το κοιλιακό λίπος τους, επομένως η υγεία τους ήταν σε κακή κατάσταση πριν παρασυρθούν στην ακτή.

Το 2021 ήταν η πιο ζεστή χρονιά για τη Νέα Ζηλανδία με τις θερμοκρασίες να φτάνουν και τον 1,2 βαθμό Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται το φαινόμενο των μαζικών θανάτων πιγκουίνων.

Κάτι ανάλογο είχε παρατηρηθεί και στις δεκαετίες του 1970, του 1980 και του 1990.

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς τα πιο ζεστά νερά κάνουν τη ζωή των πιγκουίνων δυσκολότερη.

Ο Μπρους ΜακΚίνλεϊ, πρόεδρος της οργάνωσης Birds New Zealand (σ.σ. Πουλιά της Νέας Ζηλανδίας), είπε ότι η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση μπορεί να κάνουν τα πράγματα χειρότερα στο μέλλον.

«Το ίδιο το γεγονός είναι φυσικό και έχει συμβεί στο παρελθόν, μπορεί να αλλάζει στο μοτίβο ή την ένταση λόγω της θέρμανσης των ωκεανών λόγω της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται από τον άνθρωπο. Αλλά απλά δεν γνωρίζουμε», είπε ο ΜακΚίνλεϊ.

