Μυστήριο η κομμένη φράντζα λευκού λιονταριού σε ζωολογικό κήπο της Κίνας

Συγκεκριμένα, οι φύλακες του ζωολογικού κήπου Guangzhou έχουν κατηγορηθεί ότι κούρεψαν το λευκό λιοντάρι αφού το Σαββατοκύριακο εθεάθη με... φράντζα. Ωστόσο, εκείνοι ισχυρίστηκαν ότι το «χτένισμα» του λιονταριού οφειλόταν στη ζέστη και την υγρασία και όχι επειδή οι ίδιοι κούρεψαν στη χαίτη του ζώου.

Υπάλληλος του ζωολογικού κήπου είπε ότι τα μαλλιά του A Hang μεγαλώνουν φυσικά και ότι πέφτουν λόγω της υψηλής υγρασίας στο Guangzhou.

«Δεν υπάρχει πρόγραμμα κομμωτικής στον ζωολογικό κήπο και δεν τολμάμε να κόψουμε τα μαλλιά ενός λιονταριού», είπε στο κινεζικό κρατικό μέσο Global Times.

Οι υπεύθυνοι του ζωλογικού κήπου μιλώντας οι αρχές στο Viral Press, απέδωσαν στην υγρασία την δημιουργία της «φράντζας» ενώ ισχυρίστηκαν ότι το λιοντάρι πιθανότατα περιποιήθηκε τον εαυτό του γλείφοντας τα πόδια του και στη συνέχεια πατώντας με αυτά το τρίχωμα του, το οποίο ίσιωσε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Πρόσθεσαν ότι οι υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου φοβούνται να το πλησιάσουν και να κόψουν οι ίδιοι τη χαίτη του.

Ωστόσο το λιοντάρι έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα ένας χρήστης στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu ισχυρίστηκε ότι είχε δει το ζώο πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα και ότι τότε δεν το τρίχωμά του δεν ήταν κομμένο.

Do you think this lion’s haircut resembles Bruce Lee’s? A #lion? from Guangzhou Zoo in #China with a strange hairstyle went viral on Chinese social media this week. Many Chinese netizens suspected that the zookeepers secretly changed the lion’s hairstyle with humor.#BruceLee pic.twitter.com/IIGbf8tcxR

— Panda Paws (@Panda_Paws_) May 31, 2022