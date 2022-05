Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο Δάκης - Η ζωή και οι μεγάλες του επιτυχίες (vids)

Onsports Team

Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δάκης σε ηλικία 79 ετών.



Την είδηση έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter η Λουκίλα Καρρέρ.

«Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια, τόσα καλοκαίρια. Ξεκουράσου, θα σ’αγαπω πάντα… Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο, με δίχως στεναχώρια... Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Ποιος ήταν ο Δάκης

Ο Βρασίδας «Δάκης» Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκινά να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογραφεί το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά.

Ενδεικτικά οι επιτυχίες του εκείνης της περιόδου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston. Μιλά έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που επιτρέπει να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα Ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά» όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής.

Διαβάστε περισσότερα στο Newsbomb.gr