Γιατί σε ό,τι αφορά στη δημιουργικότητα, δεν χωρούν όρια και κανόνες

«Στο κομμάτι του product, ασχολούμαι κυρίως με την επιλογή των χαρακτηριστικών που μπορεί να έχει μία mobile εφαρμογή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει η κάθε εταιρεία, αλλά και οι στόχοι που έχουν οι χρήστες, προκειμένου να ολοκληρώσουν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι ουσιαστικά ο συνδυασμός των features με το business perspective που έχουμε. Στο κομμάτι του UI/UX Design ουσιαστικά ασχολούμαι με αυτό που βλέπει ο χρήστης όταν ανοίγει μία mobile εφαρμογή. Αυτό κατά κύριο λόγο είναι το Over all look and feel, δηλαδή το κομμάτι το αισθητικό, το πώς το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του και όλο ουσιαστικά το flow, δηλαδή το μονοπάτι που ακολουθεί, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει μία συγκεκριμένη ενέργεια», εξηγεί.