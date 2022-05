Κλιματική αλλαγή: Οι εκπομπές μεθανίου από το ρέψιμο των αγελάδων ορατές από το διάστημα

Onsports Team

Οι εκπομπές ανιχνεύτηκαν από τους δορυφόρους υψηλής ανάλυσης της εταιρείας περιβαλλοντικών δεδομένων GHGSat τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με δελτίο τύπου της εταιρείας.

Τον Απρίλιο, η ανάλυση της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι οι εκπομπές προέρχονταν από μια κτηνοτροφία βοοειδών στην κοιλάδα Χοακίν της Καλιφόρνια.

Οι δορυφόροι κατέγραψαν πέντε εκπομπές, λέει η GHGSat. Εάν αυτές οι εκπομπές διατηρούνταν για μόλις ένα χρόνο, θα απελευθερωνόταν αρκετό αέριο «για να τροφοδοτηθούν 15.402 σπίτια», δήλωσε η εταιρεία.

Οι εκπομπές μεθανίου από τα βοοειδή έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Καθώς οι αγελάδες αφομοιώνουν την τροφή τους, απελευθερώνουν μεθάνιο, κυρίως μέσω των ρεψιμάτων τους. Αλλά το μεθάνιο που αναρροφούν είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου που παγιδεύει τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) λέει ότι τα εκτρεφόμενα βοοειδή προκαλούν το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως που παράγονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Και η κτηνοτροφία είναι μια σημαντική βιομηχανία στην Καλιφόρνια: Το 2019 η πολιτεία είχε 650.000 αγελάδες, σύμφωνα με την Ένωση Κτηνοτρόφων της Καλιφόρνια.

Η εταιρεία GHGSat διαθέτει τρεις δορυφόρους υψηλής ανάλυσης σε τροχιά, τους οποίους είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για τη μέτρηση των εκπομπών από ανοιχτά ανθρακωρυχεία. Κάθε δορυφόρος έχει το μέγεθος ενός φούρνου μικροκυμάτων και μπορεί να διακρίνει την προέλευση των εκπομπών.

«Αυτό πραγματικά δίνει ώθηση στις δυνατότητες μας», λέει ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας, Μπρόντι Γουάιτ. «Αυτό που είναι μοναδικό για εμάς είναι ότι μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε στην πηγή» των εκπομπών, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες τροφοδοσίες.

Κάθε δορυφόρος πετά πάνω από μια καθορισμένη τοποθεσία για περίπου 20 δευτερόλεπτα, τραβώντας ένα γρήγορη «στιγμιότυπο» των εκπομπών, λέει ο Γουάιτ.

Με την πάροδο του χρόνου, η τακτική παρακολούθησης με αυτούς τους δορυφόρους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «χρονική εικόνα» που δείχνει την αλλαγή στις εκπομπές ανά διαστήματα, επιτρέποντας στους αγρότες, για παράδειγμα, να δοκιμάσουν τον αντίκτυπο των διαφορετικών διατροφικών συνηθειών των αγελάδων στις εκπομπές μεθανίου.

Planet-warming emissions from cow burps have been seen from space, by Zoe Sottile, CNN

