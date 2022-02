Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικός στρατός μπήκε στο Χάρκοβο – Χτύπησαν δεξαμενές καυσίμων στο Κίεβο

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζεται το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων σε όλη την Ουκρανία με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν το πρωί της Κυριακής ότι ο ρωσικός στρατός μπήκε στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Γκερασένκο οι μάχες εξελίσσονται στο κέντρο του Χάρκοβο. Ο ίδιος έκανε λόγο για μάχες στους δρόμους ανάμεσα σε ουκρανικά στρατεύματα και ομάδες των ειδικών δυνάμεων του ρωσικού στρατού.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απέκλεισαν πλήρως τις πόλεις Χερσώνα και Μπερντιάσκ» στις οποίες κατοικούν 290.000 και 110.000 άνθρωποι αντίστοιχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο TASS.

Συνεχίζονται οι εκρήξεις στο Κίεβο

Λίγο πριν τις 9 το πρωί της Κυριακής ακούστηκαν εκ νέου οι αντιαεροπορικές σειρήνες στο Κίεβο με δημοσιογράφους του Reuters να κάνουν λόγο και για εκρήξεις που ακολούθησαν λίγο αργότερα.

Ο συναγερμός σήμανε λίγες ώρες μετά τις δύο μεγάλες εκρήξεις που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό στα νοτιοδυτικά του Κιέβου τα ξημερώματα της Κυριακής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προέρχονταν απο την περιοχή γύρω από το Βασίκλιβ, περίπου 30 χιλιόμετρα, νότια του Κιέβου - μια πόλη που διαθέτει ένα μεγάλο στρατιωτικό αεροδρόμιο και πολλές δεξαμενές καυσίμων.

Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το Reuters μετέδωσε οτι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανατίναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνεται ένα μεγάλο πύρινο μανιτάρι μετά την έκρηξη.

Το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σαφές για την ώρα πόσο σημαντικός ήταν ο συγκεκριμένος αγωγός και κατά πόσο η έκρηξη θα μπορούσε να διαταράξει τη μεταφορά φυσικού αερίου σε άλλες περιοχές εκτός της πόλης ή της χώρας.

Παρά τη συνεχιζόμενη επίθεση, η Ουκρανία εξακολουθεί να προμηθεύει με ρωσικό φυσικό αέριο την Ευρώπη.

My city, Kharkiv.

Russian army has bombed the gas pipeline?

Putin has to be stopped!#Kharkhiv #UkraineRussiaWar #UkraineWar #UkraineRussia #Ukraine #Україна #Украина #Харьков #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/3JjCVObdae

— Mariia Vlasenko (@MrsParadox) February 27, 2022