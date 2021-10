Η DPG Digital Media απέσπασε έξι σημαντικές διακρίσεις στα DIME 2021

Onsports Team

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στο Κτήμα Καλλίστη, όπου συγκεντρώθηκαν τα στελέχη της ελληνικής ψηφιακής αγοράς για να βραβευτούν τα καλύτερα έργα που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς πρωτοφανών συνθήκων για όλο τον πλανήτη, στο ελληνικό ψηφιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογραφικού χαρακτήρα ενέργεια με τίτλο: «Πρόσωπα 2020», ξεχώρισε λαμβάνοντας Gold - Platinum βραβείο, στην κατηγορία «Best Digital Video Reporting / Storytelling».

Με Χρυσό βραβείο διακρίθηκαν τα έργα:

«Αποστολή στον Πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ», στην κατηγορία «Best International Reporting»,

«Φωτιά στη Μόρια: Το πριν και το μετά του καταυλισμού» στην κατηγορία «Best Photo Reporting / Storytelling» και το

«The DOLLcumentary sponsored by BARBIE» στην κατηγορία «Best Native Advertising Strategy».

Μια ακόμη σημαντική διάκριση, ήταν το Silver βραβείο που απέσπασε η ενέργεια με τίτλο: «200 YEARS - HELLAS, HISTORY & HERRITAGE» στην κατηγορία «Best Integrated Reporting / Transmedia Storytelling».

Τέλος, το Bronze βραβείο που έλαβε η καμπάνια με τίτλο: «EveryDay Natasha Kay» στην κατηγορία «Most Creative Native Advertising Campaign».

H κ. Τίνα Φερεντίνου, CEO της DPG Digital Media, χαρακτηριστικά δήλωσε ότι: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις φετινές διακρίσεις της DPG Digital Media στον καταξιωμένο θεσμό των DIME. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας, στις ομάδες μας που δούλεψαν με υπερπροσπάθεια, ζήλο και πολλή αγάπη, συμβάλλοντας ο καθένας με τον τρόπο του στις φετινές διακρίσεις. Επισφραγίζεται με τον καλύτερο τρόπο η στρατηγική της DPG Digital Media, ως προς την ανάπτυξη πρωτογενούς περιεχομένου υψηλής αξίας και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο προς τους αναγνώστες, όσο και προς πελάτες και συνεργάτες μας».