Μεγάλος Διαγωνισμός Υποτροφιών από το Mediterranean College & το OnSports!

Το Mediterranean College, το 1o Πανεπιστημιακό Κολλέγιο στην Ελλάδα σε συνεργασία με το OnSports, το κορυφαίο αθλητικό site της DPG Digital Media, πραγματοποιούν μεγάλο διαγωνισμό υποτροφιών, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία ΠΛΗΡΗ* υποτροφία σπουδών σε ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ πρόγραμμα (Bachelor) της επιλογής τους. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την Δευτέρα 30 Αυγούστου έως και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου.

Με νέα καμπάνια και slogan The Future is Yours, το Mediterranean College εστιάζει στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του, υπενθυμίζοντας ότι το μέλλον είναι στα χέρια τους και εξαρτάται από την ποιότητα των σπουδών και το κύρος του πτυχίου τους, στην αγορά εργασίας!

«Tο μέλλον σου βρίσκεται στην επόμενη σελίδα...στο επόμενο click…στο επόμενο βήμα…(και) έχει ήδη αρχίσει…». Με αυτό τον τρόπο το Mediterranean College προτρέπει τους υποψήφιους φοιτητές να κάνουν την επόμενη κίνηση στις σπουδές τους! Να αποκτήσουν αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA από το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby και να γίνουν δίγλωσσος επαγγελματίες με διεθνή προοπτική.

Το Mediterranean College, αποτελείται από οκτώ Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρει 40 αναγνωρισμένα Προπτυχιακά (Bachelor’s) και Μεταπτυχιακά (Master’s) προγράμματα σπουδών στους τομείς της Οικονομίας & Διοίκησης, των Ναυτιλιακών, της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Αγωγής, των Πολιτικών & Μηχανολόγων Μηχανικών, των Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού και του Τουρισμού-Φιλοξενίας.

Επιλέγοντας το Mediterranean College, ο φοιτητής εξασφαλίζει:

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα προγράμματα σπουδών και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Γίνονται δεκτές μετεγγραφές φοιτητών από Πανεπιστήμια, Κολλέγια & ΙΕΚ (αναγνώριση μαθημάτων).

Mediterranean College

Αθήνα: Κοδριγκτώνος 13 & Πατησίων 94, 10434, Τ: +30 210 8899600

Αθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 11251, Τ: +30 210 8899600

Γλυφάδα: Αχιλλέως 33 & Λ. Βουλιαγμένης 65, 16675, Τ: +30 210 8899600

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 21, 54625, T: +30 2310 287779

www.medcollege.edu.gr | info@medcollege.edu.gr

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις