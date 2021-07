Το Mediterranean College εστιάζει στην επαγγελματική σου αποκατάσταση!

Onsports Team

Νέα καμπάνια για το Mediterranean College! Με slogan The Future Is Yours, το 1ο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο στην Ελλάδα, εστιάζει στην επαγγελματική σου αποκατάσταση, υπενθυμίζοντας ότι το μέλλον είναι στα χέρια σου και εξαρτάται από την ποιότητα των σπουδών και το κύρος του πτυχίου σου, στην αγορά εργασίας!

Σε μία δύσκολη και ανταγωνιστική εποχή, ο φοιτητής του Mediterranean College δε φοβάται, δεν αγχώνεται, μπορεί να κάνει όνειρα, έχει σθένος και αποφασιστικότητα και μπορεί να αντικρύζει το μέλλον του με βεβαιότητα, αισιοδοξία και ασφάλεια. Γιατί σπουδάζει σε ένα κολλέγιο που τον έχει στο επίκεντρο και του προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια, μέσα από τις υπηρεσίες του, ώστε να μπορεί να οραματίζεται τον εαυτό του ως επιτυχημένο επαγγελματία στο αντικείμενο που επιθυμεί.

«Tο μέλλον σου βρίσκεται στην επόμενη σελίδα...στο επόμενο click…στο επόμενο βήμα…(και) έχει ήδη αρχίσει…». Με αυτό τον τρόπο το Mediterranean College σε προτρέπει να κάνεις την επόμενη κίνηση στις σπουδές σου! Να αποκτήσεις αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA από το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby και να γίνεις δίγλωσσος επαγγελματίες με διεθνή προοπτική.

Η ταινία εστιάζει σε τρία νέα φρέσκα πρόσωπα που σπουδάζουν στο κολλέγιο, σε διαφορετικά προγράμματα. Την ίδια στιγμή, από τον ρόλο του φοιτητή, τους βλέπουμε στον ρόλο του επαγγελματία και αυτή είναι η απόλυτη επιτυχία γι’ αυτούς. Γιατί σπούδασαν το αντικείμενο που πάντα ήθελαν και τώρα κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

Πρεσβευτές του νέου επικοινωνιακού μηνύματος είναι δύο απόφοιτοι και ένας φοιτητής του Mediterranean College: Η Στέλλα Μακαρώνη, απόφοιτη (2021) του προγράμματος BSc (Hons) Applied Psychology, που προσφέρεται από την Σχολή Ψυχολογίας, η Κατερίνα Φουκαλά, απόφοιτη (2019) του προγράμματος ΒΑ (Hons) International Hospitality Management, που προσφέρεται από την Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας και ο Γιάννης Μισύρης, δευτεροετής φοιτητής του προγράμματος MSc Big Data Analytics, που προσφέρεται από την Σχολή Πληροφορικής του Κολλεγίου. Αλλά και πολλοί ακόμη φοιτητές που συμμετείχαν εθελοντικά στα γυρίσματα του νέου τηλεοπτικού σποτ!

Τα γυρίσματα του νέου TV SPOT του Mediterranean College πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου, στο κέντρο της Αθήνας με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Παπαδάκου. Να σημειωθεί ότι, για τα γυρίσματα τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας & πραγματοποιήθηκαν τα απαραίτητα διαγνωστικά τεστ για Covid19.

Το Mediterranean College, αποτελείται από οκτώ (8) Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρει 40 αναγνωρισμένα Προπτυχιακά (Bachelor’s) και Μεταπτυχιακά (Master’s) προγράμματα σπουδών στους τομείς της Οικονομίας & Διοίκησης, των Ναυτιλιακών, της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Αγωγής, των Πολιτικών & Μηχανολόγων Μηχανικών, των Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού και του Τουρισμού-Φιλοξενίας.

Επιλέγοντας το Mediterranean College, εξασφαλίζεις:

Δίγλωσσο μοντέλο εκπαίδευσης, στα Ελληνικά & Αγγλικά, χωρίς προσθήκη προπαρασκευαστικού έτους.

Δυνατότητα δια ζώσης, μικτής ή εξ’ αποστάσεως φοίτησης, με χρήση ολοκληρωμένης πλατφόρμας και σύγχρονων εργαλείων e-learning.

Γίνονται δεκτές μετεγγραφές φοιτητών από Πανεπιστήμια, Κολλέγια & ΙΕΚ (αναγνώριση μαθημάτων).

