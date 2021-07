H My Ομάδα των My market ετοιμάζεται για... Ιαπωνία

Onsports Team

Καλή επιτυχία! Πάμε δυνατά! Μας κάνετε υπερήφανους! Είστε ήδη νικητές! Χιλιάδες εργαζόμενοι από τα My market σε κάθε γωνιά της Ελλάδας «ένωσαν» τις φωνές τους και έστειλαν τις δικές τους ευχές και τη θετική τους ενέργεια στους αθλητές της My Ομάδα λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι τους για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της χρονιάς!

Οι Ανδρέας Βαζαίος (κολύμβηση), Κριστιάν Γκολομέεβ (κολύμβηση), Άννα Ντουντουνάκη (κολύμβηση) και Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία) έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους για το Τόκιο και ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους! Την ίδια ώρα, η Στέλλα Σμαραγδή (άλμα εις μήκος, κατηγορία αθλητών ΑμΕΑ) ανεβάζει στροφές για την… τελική ευθεία, ώστε να κερδίσει κι εκείνη το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Τα μέλη της My Ομάδα μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις, μας έχουν συγκινήσει και μας έχουν κάνει πολλαπλά υπερήφανους. Η οικογένεια των My market μέσα από αυτό το βίντεο στέλνει τις δικές της ευχές σε όλα τα παιδιά. Η σκέψη και τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στους αγώνες κάθε αθλητή της My Ομάδα!

Τα My market εδώ και 3 χρόνια στηρίζουν την προσπάθεια Ελλήνων πρωταθλητών & πρωταθλητριών μέσα από την πρωτοβουλία My Ομάδα, προτάσσοντας τις αξίες και τα ιδεώδη του αθλητισμού, που πάντα συγκινούν και ενώνουν όλους τους Έλληνες.