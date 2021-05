Τουρισμός 2021: Με σύνθημα «All you want is Greece» άνοιξε... πανιά από το Σούνιο

Onsports Team

Σε συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στο Σούνιο, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, παρουσίασαν την καμπάνια «Ανοίγουμε Πανιά». Ο τουρισμός ανοίγει στη χώρα την Παρασκευή (14.05), και ένα 24ωρο νωρίτερα έγινε η επίσημη παρουσίαση της προσπάθειας που θα κάνει και φέτος η ελληνική τουριστική βιομηχανία για να κερδίσει το στοίχημα και να επανέλθει στο παγκόσμιο προσκήνιο ως ταυτόσημο της φιλοξενίας και της ασφάλειας.

Ο στόχος είναι να καταφέρει ο τουρισμός να επιστρέψει στην ελευθερία και την κανονικότητα, όπως ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, ενώ ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση από τον κ. Φραγκάκη και προβολή των επίσημων σποτ του ΕΟΤ για το 2021. Σε αυτά, το σύνθημα που κυριαρχεί είναι το «All you want is Greece».

Μεγάλο το ενδιαφέρον για διακοπές στην Ελλάδα

Τέλος Ιούνιου θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση «γαλάζια Ελευθερία» για τους εμβολισμούς στα νησιά πάνω από 10.000 κατοίκους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πορεία τις τουριστικής κίνησης στα νησιά τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

