Το τέλος για τις Χρυσές Σφαίρες; Επιστροφές βραβείων, μποϊκοτάζ και διαμαρτυρίες

Τα προβλήματα για τις Χρυσές Σφαίρες ξεκίνησαν από τις υποψηφιότητες των 78ων βραβείων: από την πεντάδα των καλύτερων ταινιών απουσίαζαν όλες οι «μαύρες» ταινίες («Da 5 Bloods», «One Night in Miami», «Ma Rainey’s Black Bottom», «Judas and the Black Messiah»), όλες τους ταινίες που τιμήθηκαν στα Όσκαρ.

Λίγες μέρες πριν την απονομή, η εφημερίδα Los Angeles Times έκανε μια πολύ δυσάρεστη για το θεσμό αποκάλυψη: Κανένα από τα 87 μέλη της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ, που διοργανώνει τα βραβεία, δεν είναι μαύρος/η.

Η Ένωση προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα ανασχηματισμού του θεσμού, όμως δεν φαίνεται να έπεισε κανέναν.

Ανάμεσά τους η Ενωση δεσμεύτηκε για α) την εισαγωγή νέων δημοσιογράφων («με στόχο να εισαχθούν και μαύρα μέλη»), β) την πρόσληψη ενός PR strategist που θα έχει στόχο την διαφορετικότητα και την ισότητα στα βραβεία και γ) τη δημιουργία μίας συμβουλευτικής επιτροπής που θα καθοδηγεί το διοικητικό συμβούλιο σε πιο δίκαιους χειρισμούς στο μέλλον.

