Μηνιαίες Προβλέψεις 18/02 έως 20/03: Ομορφιές, ψευτιές και κλεψιές

Καθώς το τετράγωνο Αφροδίτης-Άρη κάνει την καρδιά σου να κτυπά πιο δυνατά, ο Ήλιος περνά στο ζώδιο των Ιχθύων το μεσημέρι της 18ης Φεβρουαρίου (12:44), για να διώξει την ασχήμια από την ζωή σου κι ας είναι η ομορφιά ένα… ψέμα! Η «Ωραία» (Αφροδίτη) θα τον ακολουθήσει στις 25 του μηνός και τα δυο τους θα πορευτούν μαζί για να συναντηθούν όλοι με τον Ποσειδώνα κοντά στην Νέα Σελήνη της 13ης Μαρτίου. Οι ελπίδες σου για ένα καλύτερο αύριο ενεργοποιούνται, λίγο πριν την πρώτη πνοή της άνοιξης κι ακόμη κι αν δεν ευοδωθούν όλες, σου αρκεί που μπορείς να ονειρεύεσαι ξανά. Να έχεις όμως και τον νου σου, αφού θα σε ταράξουν στις ψευτιές και τις κλεψιές οι έχοντες συμφέροντα.

Ο Ποσειδώνας παίρνει την σκυτάλη από τον Άρη, που σημαίνει ότι η μετάβαση από τις απροκάλυπτες ενέργειες σε εκείνες που δε δίνουν στόχο είναι η βασική ποιοτική διαφορά μεταξύ τούτης της Νέας Σελήνης και της προηγούμενης, του Φεβρουαρίου, που η θητεία της ολοκληρώνεται στις 12 Μαρτίου.

Την Νέα Σελήνη συνοδεύει και η σύνοδος Δήμητρας-Χείρωνα στον Κριό, μια όψη που σε ενδιαφέρει πολύ, αν έχεις ή θες να αποκτήσεις ακίνητη περιουσία. Συνολικά πάντως, η παρουσία της Δήμητρας στον Κριό (από 21/2 μέχρι 8/5) σε παραπέμπει σε μια νέα επίσημη αρχή στην ζωή σου, αλλά ίσως και σε «εκρηκτικές» πρωτοβουλίες, απόρροια του πολύμηνου περιορισμού σου.

Νωρίτερα, στις 27 Φεβρουαρίου θα προηγηθεί μια Πανσέληνος, που ψυχολογικά και συναισθηματικά μοιράζει ισόποσα χαρές και λύπες, εσύ όμως δες το ποτήρι μισογεμάτο και πάρε ανάσες, αφού αρκετές φορές δεν έχει τόσο σημασία το τι συμβαίνει αλλά πώς το παίρνεις.

Ο Άρης, πάλι, πριν ολοκληρώσει το πέρασμά του από τον Ταύρο σχηματίζει κι ένα τρίγωνο με τον Πλούτωνα, μια όψη διφορούμενη, με το καλό και το κακό να ανταγωνίζονται για το τι θα επικρατήσει.May the force be with you! Στις 4 Μαρτίου περνά στους Διδύμους, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 23 Απριλίου.

Πάρε απαντήσεις σε ό,τι σε απασχολεί! Αγόρασε ΤΩΡΑ την Προσωπική σου Πρόβλεψη και μάθε τι θα σου συμβεί για τους επόμενους 12 μήνες

ΚΡΙΟΣ ♈



Μέχρι τις 12/3, οι διαπροσωπικές σχέσεις σου, αλλά και οικονομικά ζητήματα έχουν τον πρώτο λόγο, με την ευγενή άμιλλα να διαδέχεται τον ανταγωνισμό και αντίστροφα... Διάβασε περισσότερα

ΤΑΥΡΟΣ ♉

Μέχρι τις 12/3, αναμένεται να συμβούν αρκετά, που θα κλονίσουν την βεβαιότητά σου, αλλά και την όποια αίσθηση ασφάλειας έχεις, ίσως όμως να φταις κι εσύ... Διάβασε περισσότερα

ΔΙΔΥΜΟΙ ♊

Η άφιξη του Άρη στο ζώδιό σου (4/3) είναι βέβαια η είδηση του μήνα για σένα κι όπως συμβαίνει συχνά με τον πλανήτη της δράσης και των εντάσεων... Διάβασε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ♋

Μέχρι τις 12/3, οικονομικά, αλλά και προσωπικά ζητήματα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον σου, αν όμως μπλέξεις τα μεν με τα δε μπορεί και να... Διάβασε περισσότερα

ΛΕΩΝ ♌

Μέχρι τις 12/3, πολλά μπορεί να συμβούν στις σχέσεις-συνεργασίες σου αλλά και στην καριέρα σου, με το προσωπικό στοιχείο να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο... Διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ♍

Το πρώτο ζητούμενο για σένα αυτόν τον μήνα είναι να αποφύγεις τις παγίδες, είτε αυτές που σου στήνουν οι άλλοι, τάζοντας διάφορα με σκοπό... Διάβασε περισσότερα

*Θέλεις να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα του μήνα; Διάβασε και την πρόβλεψη για τον Ωροσκόπο σου*

ΖΥΓΟΣ ♎

Μέχρι τις 12/3, θα σε ακολουθούν οι συνέπειες της προηγούμενης Νέας Σελήνης του Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι, είτε το θες είτε όχι... Διάβασε περισσότερα

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ♏

Μέχρι τις 12/3, καλείσαι να ζήσεις σε έντονους ρυθμούς, με τον Φεβρουάριο να είναι πιο εμφατικός σε αυτό και βέβαια, με το τετράγωνο Αφροδίτης-Άρη... Διάβασε περισσότερα

ΤΟΞΟΤΗΣ ♐

Μέχρι τις 12/3, η εναλλαγή των παραστάσεων θα σου προσφέρει το «αλατοπίπερο» που σου λείπει, έστω κι αν σε κάποιες περιπτώσεις το μενού... Διάβασε περισσότερα

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ ♑

Αρχής γενομένης από το… τέλος της διαδρομής, αυτή η Νέα Σελήνη στις 13/3 είναι μια σκέτη παγίδα για σένα, είτε γιατί θα πέσεις εντελώς έξω στις ... Διάβασε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΟΟΣ ♒

Μέχρι τις 12/3, έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο κι ανεξάρτητα με το ότι κάποιες από τις πρωτοβουλίες σου θα είναι αυθαίρετες ή κόντρα στο «καταστημένο»... Διάβασε περισσότερα

ΙΧΘΥΕΣ ♓

Παρά τα «παρατράγουδα» που μπορεί να υπάρξουν στο συγγενικό σου περιβάλλον ή/και τις παρασκηνιακές «ανακατωσούρες», που θα σε συνοδεύσουν μέχρι τις 12/3... Διάβασε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα στο Astrology.gr