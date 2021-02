«Βόμβα» από καθηγητή του Χάρβαρντ: «Το 2017 μας επισκέφτηκαν εξωγήινοι»

Επισκέφτηκαν εξωγήινοι ποτέ τον πλανήτη μας; Ναι, είναι η απάντηση και μάλιστα το 2017, όπως αναφέρει ο καθηγητής του Harvard, Avi Loeb!

Ο Loeb, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί και με τον Στέφεν Χόκινγκ, αναφέρει στο νέο του βιβλίο, με τίτλο «Extra-terrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth», πως το 2017 ο αστεροειδής Oumuamua που πέρασε από το σύστημα της Γης, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από... διαστημόπλοιο!

Ο αστεροειδής Oumuamua, έκανε την εμφάνισή του στο ηλιακό μας σύστημα τον Οκτώβριο του 2017 και η αλήθεια είναι πως είχε προβληματίσει αρκετά τους επιστήμονες καθώς παρουσίαζε ασυνήθιστη κίνηση ενώ είχε τα χαρακτηριστικά τόσο ενός κομήτη, όσο και ενός αστεροειδή.

