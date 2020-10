Ευκαιρία στην εκπαίδευση: Μεγάλος διαγωνισμός από Mediterranean College & DPG με δώρο υποτροφία!

Onsports Team

Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα και οι σπουδές είναι το όχημα για να το πραγματοποιήσεις. Μπορεί να ψάχνεις την αλλαγή, μπορεί να θέλεις να εξειδικευτείς, μπορεί να νιώθεις πως ήρθε η ώρα στη ζωή σου να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα και απλώς να ψάχνεις την καταλληλότερη ευκαιρία.

Το Mediterranean College και ο Όμιλος DPG Digital Media σου δίνουν ακριβώς αυτό, την ευκαιρία που χρειάζεσαι: Ένας μεγάλος διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου, σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις εντελώς δωρεάν μία πλήρη υποτροφία για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σου! Ακόμα και αν δεν είσαι όμως ο υπερτυχερός, τότε απλώς και μόνο με τη συμμετοχή σου, με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής στον διαγωνισμό, κερδίζεις έκπτωση ύψους 40% στα δίδακτρα του μεταπτυχιακού που επιλέγεις! Μια πραγματική ευκαιρία, για ‘σένα που θέλεις να αποκτήσεις Master σε έναν από τους πιο περιζήτητους τομείς της αγοράς.

Οι σπουδές

Το Mediterranean College & το Mediterranean Professional Studies σε συνεργασία με τον Όμιλο DPG Digital Media, σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις σε ένα από τα αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά προγράμματα (Master’s) ή διεθνώς πιστοποιημένα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου (Executive & Professional Diplomas) του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Πρόκειται για το 1ο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο της Ελλάδας, που αποτελείται από οκτώ Ακαδημαϊκές Σχολές και, εκτός από τα Προπτυχιακά του προγράμματα (Bachelor’s), προσφέρει 19 αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά (Master’s) προγράμματα σπουδών, στους τομείς της Οικονομίας & Διοίκησης, Ναυτιλιακών, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Πολιτικών & Μηχανολόγων Μηχανικών & Τουρισμού-Φιλοξενίας.

Το όφελος

Κάθε απόφοιτος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Mediterranean College αποκτά συγκεκριμένα εφόδια: Γίνεται δίγλωσσος επαγγελματίας με διεθνή προοπτική, καθώς η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, συνδέεται με διακεκριμένους επαγγελματίες και περισσότερες από 500 επιχειρήσεις, για την υλοποίηση projects και την πρακτική άσκηση, και, επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στο ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης και αποκατάστασης: MC Employability Scheme®. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, ο απόφοιτος διαθέτει ένα αναγνωρισμένο πτυχίο από το 1ο σε κατάταξη βρετανικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και No 26 στη Βρετανία (Guardian, 2020). Παράλληλα, αποκτά διεθνείς πιστοποιήσεις από κορυφαίους βρετανικούς επαγγελματικούς συλλόγους (CMI-Chartered Management Institute, CIM- Chartered Institute of Marketing, CIPD- Chartered Institute of Personnel & Development), ή -ως απόφοιτος Ανθρωπιστικών Επιστημών- την εγγραφή του σε επαγγελματικούς συλλόγους της Βρετανίας και την εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Τα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης απευθύνονται σε απόφοιτους που ζητούν εξειδίκευση, αλλά και σε επαγγελματίες που θέλουν να εμβαθύνουν στον τομέα τους. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών κάθε φορά είναι προσαρμοσμένο σε εργαζόμενους, παρέχοντας ευέλικτη, μικτή (blended) ή εξ’ αποστάσεως φοίτηση με χρήση ολοκληρωμένης πλατφόρμας και e-learning και έχουν επτάμηνη διάρκεια. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως ταυτόχρονα απευθύνονται και σε ανέργους που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους και να βγουν πιο ισχυροί στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα (Advanced Professional Diploma, Professional Diploma, Executive Diploma) είναι πιστοποιημένα από το European International University (EIU), αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με έδρα το Παρίσι.

Το Mediterranean College και ο Όμιλος DPG Digital Media σου δίνουν τώρα τη μεγάλη ευκαιρία που έψαχνες για να ανοίξεις τα φτερά σου στο μέλλον, με σιγουριά και ορμή. Με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στον διαγωνισμό κερδίζεις αμέσως έκπτωση 40% στα δίδακτρα και μπαίνεις στην κλήρωση για τον τυχερό που θα κερδίσει μια πλήρη υποτροφία εντελώς δωρεάν για όποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κι αν επιλέξει!