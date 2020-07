Faith by STR8: Η νέα σειρά με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Onsports Team

Το Most Valuable Perfume της σειράς αρωμάτων STR8.

O Most Valuable Player του 2019 υπογράφει το Most Valuable Perfume για το 2020, το Faith by STR8. Βασισμένο στις αξίες του Γιάννη και με άρωμα που τα “σπάει” έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά STR8 και δίνει πάσα σε όλους να παίξουμε την πιο δυνατή μπάλα!

Σημάδεψε ψηλά, μην το βάζεις κάτω, μάθε από τα λάθη σου και μη χάνεις το στόχο από τα μάτια σου. Αυτό σημαίνει Faith! O θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ σε προτρέπει να κυνηγήσεις τους στόχους σου με Πίστη, Αφοσίωση, Προσήλωση, Τόλμη και Ακεραιότητα για να φτάσεις στον καλύτερο εαυτό σου!

Στη νέα σειρά Faith by STR8, οι φρέσκες αρωματικές νότες και κλασικά elements έχουν συνδυαστεί μοναδικά, για σένα που θες να κάνεις τη διαφορά! Το design της σειράς σε μαύρο & λευκό ακολουθεί την υπόλοιπη σειρά αλλά και τις παγκόσμιες τάσεις στο fashion -και όχι μόνο- industry. Η σειρά περιλαμβάνει Eau de Toilette, After Shave Lotion, Body Fragrance, Deodorant Spray και Shower Gel για να καλύψει την κάθε σου ανάγκη, κάθε στιγμή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το ζωντανό παράδειγμα ενός νέου άνδρα που δεν χάνει ποτέ τον στόχο από τα μάτια του. Εμπνεύσου κι εσύ από τη νέα σειρά STR8 Faith και γίνε ο καλύτερος εαυτός σου.

Ο Γιάννης έχει στόχο την κορυφή. Εσύ;

Το Faith είναι διαθέσιμο στα super market και τα καταστήματα καλλυντικών.

Αναζήτησε και το Faith Limited Edition packaging με το πρόσωπο του Γιάννη.