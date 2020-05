Κορονοϊός: Μελέτη του ΕΚΠΑ για την ασφαλέστερη χορήγηση χλωροκίνης

Onsports team

Η εργασία της Ερευνητικής Ομάδας του Επίκουρου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ευάγγελου Δημ. Καραλή με τίτλο: «Chloroquine dosage regimens in patients with COVID-19: safety risks and optimization using simulations» δημοσιεύθηκε στις 21 Μαΐου 2020 στο περιοδικό Safety Science του εκδοτικού οίκου Elsevier. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την υποψήφια διδάκτορα Ελένη Καρατζά και τον εξωτερικό συνεργάτη Δρ. Γ. Ισμαήλο.

