The Outsider: Το κορυφαίο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ στη μικρή οθόνη

Onsports Team

Οι περίπου 670 σελίδες του μυθιστορήματος έγιναν εικόνα σε δέκα επεισόδια για την HBO, όπως και για το Vodafone TV, μέσω του οποίου οι Έλληνες τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αποκλειστικά, μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς. Με όλα τα χαρακτηριστικά ενός πετυχημένου μυστηρίου να είναι συγκεντρωμένα στην παραγωγή αυτή, με διάσημο καστ και εξαιρετικούς συντελεστές πίσω από τις κάμερες, η αλήθεια είναι πως η επιτυχία ήταν περίπου αναμενόμενη. Το The Outsider όμως, η επιτυχία εκτοξεύθηκε - ήδη από τη μέση περίπου της προβολής του είχε ποσοστό 81% στο Rotten Tomatoes, με τάση διαρκώς αυξανόμενη!

©2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Η ιστορία εξελίσσεται στην αμερικανική επαρχία και στο Cherokee City, μια μικρή κωμόπολη στη Georgia. Εκεί ανακαλύπτεται κακοποιημένο σε άσχημο βαθμό, το πτώμα ενός μικρού παιδιού. Την υπόθεση αναλαμβάνει ο ντετέκτιβ Άντερσον, ο οποίος σύντομα εντοπίζει στοιχεία ενοχής του Τέρι Μέιτλαντ, προπονητή της παιδικής ομάδας της πόλης, δάσκαλο, σύζυγο και πατέρα δύο κοριτσιών. Τον συλλαμβάνει με μια θεαματική επιχείρηση ενώπιον θεατών, όμως σύντομα νέα στοιχεία έρχονται να κλονίσουν τη βεβαιότητά του περί ενοχής του. Από εκεί και πέρα, όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση: Όχι μόνο όσα βλέπει, αλλά και όσα πιστεύει ο ντετέκτιβ Άντερσον και οι γύρω του. Συνεχείς ανατροπές και ένας υπερφυσικός τρόμος που κατακλύζει αβίαστα τις σκηνές του σίριαλ, κάνουν το The Outsider ένα από τα πιο καθηλωτικά σίριαλ των τελευταίων ετών.

