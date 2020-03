Βλέποντας το Sex and the City 22 χρόνια μετά

Onsports Team

Ήταν 6 Ιουνίου του 1998 όταν η HBO πρόβαλε το πρώτο επεισόδιο της σειράς που έμελλε να αλλάξει για πάντα τον χαρακτήρα της τηλεοπτικής ποπ κουλτούρας: Το Sex and the City. Από εκείνη την ημέρα μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου του 2004 η Carrie Bradshaw, η Charlotte York, η Samantha Jones και η Miranda Hobbes έγιναν οι γυναίκες-σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς και οι χαρακτήρες τους κατάφεραν να ασκήσουν τεράστια επιρροή σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας των '00s.

Σήμερα, 22 ολόκληρα χρόνια έπειτα από την προβολή του πιλοτικού επεισοδίου της σειράς της HBO που έγραψε τηλεοπτική ιστορία, η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να περιμένουμε πάνω από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μας για να «κλείσουμε» ένα ραντεβού. Ωστόσο, παρά το γεγονός πως η τεχνολογία έχει φέρει πολλές και αναμφίβολα σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, το Sex and the City παραμένει απίστευτα επίκαιρο και δημοφιλές.

Διότι παρακολουθώντας ξανά -ή και για πρώτη φορά- το Sex and the City εν έτει 2020, δεν υπάρχει τηλεθεατής που δεν μπορεί να ταυτιστεί με τις δυναμικές του πρωταγωνίστριες ή να κατανοήσει το πώς αυτή η σειρά κατάφερε να αποτελέσει ένα τηλεοπτικό ορόσημο. Ήδη από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, όταν και οι τέσσερις πρωταγωνίστριές του ορκίστηκαν να πάψουν να ανησυχούν για το αν θα βρουν τον τέλειο σύντροφο και αποφάσισαν να αρχίσουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους όπως ακριβώς οι άνδρες γύρω τους, το Sex and the City κατάφερε να μας πείσει πως διέφερε σε σημαντικό βαθμό από όλα όσα είχαμε παρακολουθήσει μέχρι τότε στη μικρή οθόνη.

