Κοροναϊός στην Ελλάδα: Πρώτος νεκρός στην χώρα ο 66χρονος που νοσηλευόταν στο Ρίο

Κατέληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο 66χρονος από την Ηλεία που είχε προσβληθεί από τον ιό Covid-19 και νοσηλευόταν από την περασμένη Πέμπτη (5/3) στη μονάδα αρνητικής πίεσης του Νοσοκομείου Πατρών.

Ο 66χρονος ήταν συνταξιούχος εκπαιδευτικός και περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας. Στην περίπτωση του 66χρονου συνταξιούχου αρνητικό ρόλο για την επιβάρυνση της υγείας του έπαιξε το γεγονός ότι έπασχε από χρόνιο σοβαρό νόσημα.

Θετική στον ιό είναι και η σύζυγός του, ενώ αρνητικά στο τεστ έχουν βρεθεί τα τρία του παιδιά.

Η ανακοίνωση του θανάτου του 66χρονου

Ανακοινώνεται ο πρώτος θάνατος από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Πρόκειται για 66χρονο Έλληνα πολίτη, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη στη Μονάδα Αρνητικής Πίεσης του ΠΓΝ Πατρών στις 2 Μαρτίου 2020 και διασωληνώθηκε στις 6 Μαρτίου 2020.

Το πρωί της 10ης Μαρτίου, ο ασθενής παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε, πάρα τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις, στις 12 Μαρτίου 2020 στις 03:15.

Στα 99 πλέον τα κρούσματα στην Ελλάδα

Σε 99 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορoναϊού στη χώρα μας, με το υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει 10 νέους ασθενείς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας και καθηγητή λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα, πρόκειται για 95 Έλληνες και 4 υπηκόους ξένων χωρών.

Όπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, στη ΜΕΘ εισήχθη και ένας ακόμη ασθενής στο ΑΧΕΠΑ.

Όλοι οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και η επιτήρηση της υγείας τους συνεχίζεται.

Σε νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και Μυτιλήνης παραμένουν 29 ασθενείς ενώ 68 παραμένουν σε απομόνωση στην οικία τους.

Η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των νέων κρουσμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕΣυμπτώματα και μετάδοση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετεΠότε εμφανίζονται τα συμπτώματα - Πόσο διαρκεί η επώασηΑυτά είναι τα νοσοκομεία αναφοράς σε όλη την ΕλλάδαΔείτε LIVE την εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον πλανήτη (ΧΑΡΤΗΣ)Αυτό είναι το τηλέφωνο που πρέπει να καλέσετε σε περίπτωση ανάγκηςΟ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε πανδημία

Ως πανδημία χαρακτηρίζει πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον κορoναϊό.

«Παρακολουθούμε την πορεία του ιού», σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom, σε συνέντευξη Τύπου του, σημειώνοντας πως «ανησυχούμε ιδιαιτέρως και από τα επίπεδα της εξάπλωσής και της σοβαρότητάς του και από τα ανησυχητικά επίπεδα της απραξίας».

«Αποφασίσαμε λοιπόν να κηρύξουμε τον Covid – 19 πανδημία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"In the past two weeks, the number of cases of #COVID19 outside ?? has increased 13-fold & the number of affected countries has tripled.



There are now more than 118,000 cases in 114 countries, & 4,291 people have lost their lives"-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020