Game of Thrones: Όσα γνωρίζουμε για το prequel της επικής σειράς

Onsports Team

Παρ' όλο που η HBO επιβεβαίωσε επισήμως πως το prequel του Game of Thrones θα γυριστεί και θα έχει τίτλο «House of the Dragon (Οίκος του Δράκου)», καθώς θα εξιστορεί το παρελθόν του Οίκου των Targaryen, δεν έχουν γίνει παρά ελάχιστα πράγματα γνωστά για το όλο πρότζεκτ. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε για το πολυαναμενόμενο prequel του Game of Thrones, σημειώνοντας πως είχαν δεν είχαν, οι παραγωγοί μάς έχουν βάλει πάλι σε ένα ωραιότατο «gamethronικό» mood με άγνωστη ημερομηνία λήξης.

