12o ΕDUCATION FESTIVAL powered by IEK AΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE!

Κοιτίδα και λίκνο του ευρωπαϊκού Πολιτισμού και των Γραμμάτων η Ελλάδα -με τη μαχητική και εμβληματική θεά Αθηνά, προστάτιδα της Αθήνας και σύμβολο της σοφίας- διεκδικεί δυναμικά τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει ως Μητρόπολη των Σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο… Ελλάδα, Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης! Η διαχρονική -25ετής- πρωτοβουλία του Καθηγητή Σοφοκλή Ξυνή για το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων στην Εκπαίδευση, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης του 12ου EDUCATION FESTIVAL, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE!

Μετά από 11 χρόνια προσφοράς εκπαίδευσης, 176 θεματικές εβδομάδες, 1.600 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης, 1.700 εισηγητές και 150.000 συμμετέχοντες, το φεστιβάλ-θεσμός στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα που έγινε γρήγορα η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας, έρχεται φέτος για 12η χρονιά και σε καλεί να… μυηθείς στην πιο ρηξικέλευθη εμπειρία εκπαίδευσης!

M ε σύνθημα, την πρωτοβουλία «Ελλάδα, Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης!

την πρωτοβουλία Από τις 3 Μαρτίου έως και τις 12 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις των ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας & Θεσσαλονίκης και στο MEDITERRANEAN COLLEGE Αθήνας & Θεσσαλονίκης!

Το 12ο EDUCATION FESTIVAL στοχεύει να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο -σπουδαστή, τελειόφοιτο, απόφοιτο, επαγγελματία, εργαζόμενο- εντελώς δωρεάν, από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο, περισσότερα από 170 σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια πάνω σε πλήθος εκπαιδευτικών αντικειμένων, βασισμένα στο Ολιστικό Μοντέλο Εκπαίδευσης, και με άξονα το εθνικής σημασίας θέμα της εξωστρεφούς αναδιάταξης της ελληνικής εκπαίδευσης.

Το «ταξίδι» εκπαίδευσης του EDUCATION FESTIVAL ξεκίνησε το 2009, με «επιβάτες» τους νέους της χώρας μας. Σήμερα, 12 χρόνια μετά, εμπνέεται από τον μείζονα στόχο -για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία- να γίνει η χώρα μας, άμεσα, Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης! Ένα στόχο που έχουν υιοθετήσει φυσικά, οι εκπαιδευτικοί φορείς ΙΕΚ ΑΛΦΑ και MEDITERRANEAN COLLEGE- έχοντας καταβάλει, διαχρονικά, συντονισμένες προσπάθειες.

Όποιο κι αν είναι λοιπόν το αντικείμενο των σπουδών σου, ακολούθησε -και φέτος- το φεστιβάλ σου από τις 3 Μαρτίου έως και τις 12 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης και του ΜΕDITERRANEAN COLLEGE Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Εξασφάλισε ΤΩΡΑ την πρόσβασή σου στα 172 ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια εξειδίκευσης του 12ου EDUCATION FESTIVAL, αποκτώντας το VIP PASS εδώ και δημιούργησε ισχυρό βιογραφικό!

Are you ready?

ΕDUCATION is your PASSPORT -EDUTAINMENT is our METHOD

EDUTOPIA is your PATH- EDUMANIA is our ATTITUDE

12 ΧΡΟΝΙΑ EDUCATION FESTIVAL.

