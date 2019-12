No Limits 30 "Nothing Impossible " 21/12/2019 Κλειστό Στάδιο Μετς

Με Ελληνο-Ιταλικές μάχες επιστρέφει στην Αθήνα το ιστορικότερο τηλεοπτικό show μαχητών No Limits και με διακριτικό τίτλο "Nothing Impossible" (τίποτε ανέφικτο).

Η διοργάνωση θεσμός που δημιούργησε η δημοσιογράφος Γεωργία Μπιτάκου και ο αδερφός της παγκόσμιος πρωταθλητής Σταμάτης Μπιτάκος διεξάγεται με απόλυτη επιτυχία από το 2006 σε Ολυμπιακά Στάδια, Εθνικά, μνημεία και θέατρα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και νησιά της χώρας, προβάλλοντας τα δυναμικά αθλήματα, αναδεικνύοντας τα μνημεία της χώρα μας και εστιάζοντας σε σημαντικά κοινωνικά μηνύματα κάθε φορά με καμπάνιες κατά των ναρκωτικών, του bullying, της παιδικής κακοποίησης, της αυτοχειρίας, της οδικής συμπεριφοράς.

Το No Limits έχει μεταδοθεί από το Σκάι, Alpha, Nova , Star Κεντρικής Ελλάδος, ξένα δίκτυα και σχεδόν από όλα τα περιφερειακά κανάλια αλλά και από το διαδίκτυο με εκατομμύρια χρήστες ακόλουθους ενώ θεαματική είναι πάντα και η προσέλευση του κόσμου στους τόπους διεξαγωγής από όλες τις ηλικίες και τα κοινωνικά στρώματα.

Το Σάββατο 21/12 στο Κλειστό του Μετς στο Παγκράτι (έναρξη 19:00), το φιλοθεάμον κοινό θα παρακολουθήσει υψηλού επιπέδου αναμετρήσεις μεταξύ κορυφαίων πρωταθλητών από εξαιρετικές σχολές της Αθήνας, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Κέρκυρας ενώ στο super fight της βραδιάς ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Muay Thai Κώστας "Skark" Σαρκίρης θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Περουβιανό Marcello Corazao.

Τη ζώνη του θεσμού που ως σύμβολο φέρει το Μεγά Αλέξανδρο, θα διεκδικήσει ο καλύτερος πρωταθλητής των 81kg, Γιάννης Φεζουλάι Μανωλάς απέναντι στον Ιταλό- Μαροκινό Cherki Argoub.

Μουσική, ειδικά εφέ και πολλές εκπλήξεις θα πλαισιώσουν το αγωνιστικό κομμάτι προσφέροντας στους θεατές ψυχαγωγία, συγκίνηση, αγωνία, ένταση και υπερηφάνεια για όλα αυτά τα νέα παιδιά που διατηρούν το αξιοπρεπές μαχητικό πνεύμα ζωντανό.

Επικεφαλής Σύλλογος Βυζαντινός Target Sport Club

Παρουσιάζει η Γωγώ Μπιτάκου.

Μέγας Χορηγός ΑΤΜΑ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ

No Limits 30 "Nothing Impossible"

Κλειστό Στάδιο Μετς Παγκράτι (Μάρκου Μουσούρη 70)

Σάββατο 21/12/2019

Έναρξη 19:00 (pre game 17:00)

Είσοδος από 15€

Προπώληση Ticket Plus (2102203000 & ticketplus.gr)