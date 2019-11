Πέντε τρόποι για να απογειώσεις την εμπειρία του ηλεκτρονικού τσιγάρου!

Όταν ακόμη το ηλεκτρονικό τσιγάρο θεωρούνταν στη χώρα μας… επιστημονική φαντασία, ο Γιάννης, ο κολλητός που ανέφερα παραπάνω, ήταν ήδη ένας έμπειρος ατμιστής με πολλές γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο «χόμπι», όπως ο ίδιος συνήθιζε να αποκαλεί το vaping. Αυτό σημαίνει πως είχαν περάσει δεκάδες μαραφέτια από τα χέρια του, από τις πιο πρώιμες και πιλοτικές συσκευές ατμίσματος μέχρι τις πιο εξελιγμένες, για να καταλήξει τελικά σε εκείνη που τον ικανοποιούσε περισσότερο.

Έτσι, όταν αποφάσισα να θέσω νέους όρους στην πολύχρονη σχέση μου με τη νικοτίνη, δεν ήταν τυχαία το πρώτο άτομο στο οποίο απευθύνθηκα ζητώντας την έμπειρη γνώμη του πάνω στο θέμα. Ήξερα πως ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να με παραπέμψει στην καλύτερη επιλογή!

Αν βρίσκεσαι και εσύ σε διαδικασία ψαξίματος ή έχεις ανάγκη από μία ανανέωση στην εμπειρία ατμίσματος που ακολουθείς, εκτός από τη σύγχρονη συσκευή που θα ανατρέψει ό,τι γνώριζες μέχρι σήμερα σε σχέση με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, παρακάτω σου προτείνω και πέντε επιπλέον τρόπους που υπόσχονται να «απογειώσουν» στο μέγιστο την απόλαυση και την ατμιστική σου εμπειρία!

Επενδύοντας σε έναν εργονομικό σχεδιασμό

Το πρώτο πράγμα που κοιτάνε οι περισσότεροι πριν επιλέξουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο που θα τους συντροφεύει στο μέλλον, είναι το design. Αυτό συμβαίνει γιατί σε βάθος χρόνου, η ίδια η συσκευή καταλήγει να γίνεται ένα αναπόσπαστο αξεσουάρ για εκείνους, μία προέκταση του εαυτού τους, όπως συνέβη και με εμένα που δεν το αφήνω στιγμή από το χέρι μου! Ακριβώς γι’ αυτό, είναι σημαντικό να επιλέξεις ένα κομψό και κυρίως ελαφρύ μοντέλο, το οποίο δεν θα αισθάνεσαι «ξένο» ή βαρύ στο χέρι σου. Πιο συγκεκριμένα, το myblu™ που μου πρότεινε ο Γιάννης και εν τέλει επέλεξα, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις και εσύ! Είναι μικρό σε μέγεθος και πολύ ελαφρύ.

Click and go και… απολαμβάνεις!

Σε αντίθεση με άλλα είδη ηλεκτρονικού τσιγάρου που περιλαμβάνουν πολλά διαφορετικά εξαρτήματα και κουμπιά, στο myblu™ αρκεί μία κίνηση για να αρχίσουμε να ατμίζουμε. Παρότι στις περισσότερες συσκευές η αντικατάσταση του υγρού είναι μία χρονοβόρα υπόθεση, εδώ καταλήγει να είναι σχεδόν διασκεδαστική! Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις, για να τοποθετήσεις την κάψουλα myblu στη συσκευή σου είναι να την κουμπώσεις – μόλις ακούσεις το χαρακτηριστικό «κλικ», μπορείς πλέον να ατμίσεις ελεύθερα! Θέλεις να αλλάξεις υγρό; Είτε έχει τελειώσει η κάψουλά σου είτε θέλεις να εναλλάσσεις τις γεύσεις σου, αρκεί να ξεκουμπώσεις την κάψουλα τραβώντας της ελαφρά προς τα πάνω και να τοποθετήσεις τη νέα κάψουλα.

Εστιάζοντας στη γεύση και την ένταση

Εξίσου σημαντικό με τον σχεδιασμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου, είναι φυσικά και το υγρό το οποίο θα επιλέξεις να ατμίζεις, αφού είναι βασικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την απόλαυση κατά τη διαδικασία του vaping. Δεν υπάρχει λόγος να περιορίσεις τον εαυτό σου σε μία μόνο επιλογή, ειδικά όταν έχεις μία «πλούσια» γκάμα από δροσερές, γήινες, γλυκιές και φρουτένιες γεύσεις, όπως είναι το tobacco, το vanilla, το strawberry mint και το δροσερό blue ice που είναι το αγαπημένο μου! Παρόλα αυτά, η περιεκτικότητα της νικοτίνης (μεσαία ή υψηλή) είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λάβεις σοβαρά υπόψη, αφού αυτό καθορίζει πόσο έντονα θα λαμβάνεις την αίσθηση της νικοτίνης σε κάθε ρούφηγμα.

Για να μην ξεμένεις ποτέ

Ένας από τους παράγοντες που εξετάζουν προσεκτικά όσοι βρίσκονται ένα βήμα πριν αποκτήσουν το πρώτο τους ηλεκτρονικό τσιγάρο, είναι ο χρόνος ζωής της μπαταρίας. Γιατί κακά τα ψέματα, πόσο εύχρηστη μπορεί να είναι μία συσκευή που πρέπει να τη φορτίζεις ξανά και ξανά, τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα; Ευτυχώς, επιλέγοντας το καινοτόμο myblu™ δεν χρειάστηκε ποτέ να έρθω αντιμέτωπος με τέτοια δυσάρεστα… απρόοπτα, αφού το myblu™ της Imperial Tobacco Hellas διαθέτει μπαταρία μεγάλης διάρκειας, η οποία φτάνει με άνεση ακόμη και για μία ημέρα πλήρους χρήσης, κάνοντας την απόλαυση του ηλεκτρονικού τσιγάρου κυριολεκτικά… ατέρμονη!

Last but not least

Τέλος, μπορεί για τους περισσότερους να μην έχει ιδιαίτερη σημασία, όμως το χρώμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου που θα επιλέξεις για το άτμισμά σου, είναι ένα χαρακτηριστικό που με τον τρόπο του θα κάνει ακόμη πιο απολαυστική την εμπειρία σου! Μωβ, μπλε, κόκκινο, χρυσό, total black, οι επιλογές είναι πολλές και ευφάνταστες, φρόντισε λοιπόν να διαλέξεις εκείνη που εκφράζει καλύτερα το γούστο και το στυλ σου, αυτή που θα αναγάγει το ηλεκτρονικό σου τσιγάρο σε απόλυτο αξεσουάρ.

Ακολούθησε τις παραπάνω συμβουλές και σου υπόσχομαι πως πολύ σύντομα, το myblu™ θα γίνει η… γευστική προσθήκη που θα αναβαθμίσει όχι μόνο την καθημερινότητα αλλά και όλη σου τη ζωή!

