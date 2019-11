Τζορτζ Μάικλ: Τρία χρόνια μετά το θάνατό του, πάλι στα τσαρτ με ακυκλοφόρητο τραγούδι

Το «This Is How (We Want You To Get High)» ακούγεται στην τελευταία σκηνή της ταινίας του Πολ Φιγκ «Last Christmas». Ο Μάικλ έκανε την πρώτη ηχογράφηση το 2012 και το τραγούδι ηχογραφήθηκε αργότερα, πιο ολοκληρωμένα, το 2015 στα στούντιο Air του Λονδίνου.

Θα μπορούσε, όμως, όπως όλες οι δουλειές του καλλιτέχνη, να έχει ηχογραφηθεί μόλις χτες...

