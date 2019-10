Παρήγγειλαν φαγητό απέξω: «Πάγωσαν» με αυτό που βρήκαν μέσα (pics)

Ο Ντέιβ Μποροούνς, 38 ετών και η φίλη του την 29χρονη Στέφανι ΜακΝτόνατ πήγαν σε ένα κινεζικό take- away στη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δημοσίευσή τους στο Facebook, ένα περίεργο αντικείμενο βρέθηκε μέσα σε ένα από τα πιάτα που είχαν παραγγείλει από κινεζικό take- away στο Γουόρτσεστερ.

Διαβάστε περισσότερα στο Newsbomb.gr