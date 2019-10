Η έμπιστη βοηθός και ενδυματολόγος της βασίλισσας Ελισάβετ έγραψε βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο με τίτλο «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe» («Η άλλη πλευρά του νομίσματος: η βασίλισσα, η ενδυματολόγος και η γκαρνταρόμπα»), θα ανοίξει στους αναγνώστες ένα παράθυρο σε αυτόν τον κόσμο.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει δώσει την προσωπική άδειά της στην Άντζελα Κέλι, η οποία έχει υπηρετήσει ως επιμελήτρια γκαρνταρόμπας, εσωτερική σχεδιάστρια και έμπιστή της για 25 χρόνια, να γράψει ένα βιβλίο όχι μόνο για τη βασιλική μόδα, αλλά και για την εμπειρία της συνεργασίας και τον δεσμό φιλίας τους.

