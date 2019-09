Ο βραβευμένος με Γκράμι τραγουδοποιός ΛαΣόουν Ντάνιελς είχε γράψει τραγούδια για την Μπιγιονσέ, τη Γουίτνεϊ Χιούστον αλλά και τη Lady Gaga. Βραβεύτηκε με Γκράμι το 2001 για το τραγούδι των Destiny Child "Say My Name".

Διαβάστε περισσότερα στο Newsbomb.gr