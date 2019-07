Tο UNITE With Tomorrowland έρχεται στην Ελλάδα!

Headliner σε αυτή τη μεγάλη βραδιά θα είναι ο μοναδικός Armin Van Buuren, ένας από τους κορυφαίους DJs και παραγωγούς της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει ζωντανά το set του.

Mαζί του ο σπουδαίος Nicky Romero! Ο διάσημος Ολλανδός καλλιτέχνης έχει εξελιχθεί από "παιδί-θαύμα" της μουσικής σε έναν από τους πλέον επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.



Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο Thierry Laurion:



On stage in Athens



17.00 Junior Pappa

17.40 Playmen

18.20 CJ Jeff

19.10 W&W

20.15 Armin van Buuren



Ζωντανή δορυφορική σύνδεση

με την κεντρική σκηνή του Tomorrowland



21.50 Vini Vici

22.50 David Guetta

23.50 Dimitri Vegas & Like Mike



On stage in Athens



01:00 Nicky Romero

02:30 Mad M.A.C.



Στην Αθήνα θα βρεθούν και oι W&W, ένα τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε ολόκληρο τον πλανήτη, και οι ραγδαία ανερχόμενοι Mad M.A.C.! Μαζί τους, στη σκηνή του UNITE With Tomorrowland Athens, o CJ Jeff, οι Playmen και ο Junior Pappa, σε ένα line-up που υπόσχεται ατελείωτο χορό!



Εκτός από τις ζωντανές εμφανίσεις όλων των προαναφερόμενων στη σκηνή της Αθήνας, θα υπάρξει και η ζωντανή δορυφορική σύνδεση με την κεντρική σκηνή του Tomorrowland στο Βέλγιο, από όπου θα απολαύσουμε, σε απόλυτο συντονισμό ήχου και φώτων, τις εμφανίσεις τριών ακόμα τεράστιων ονομάτων της παγκόσμιας dance μουσικής, των David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike και Vini Vici!



Ολόκληρο το σκηνικό της Αθήνας, που θα κατασκευαστεί ειδικά για το event, θα ξεπεράσει τα 50 μέτρα σε πλάτος και τα 25 μέτρα σε ύψος, ως μέρος μίας παραγωγής πρωτοφανών διαστάσεων για τα δεδομένα παρόμοιων διοργανώσεων στη χώρα μας, αντάξια του μεγαλύτερου φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο που υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία στους χιλιάδες επισκέπτες του!



Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 45 ευρώ (γενική είσοδος) και 150 ευρώ (VIP).

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.tomorrowland.com & www.viva.gr

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)



Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας (εξωτερικός χώρος), στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού, Λεωφ. Ποσειδώνος, Τζιραίων 8-10.



Χρήσιμες πληροφορίες και τα τελευταία νέα στο www.tomorrowland.com/en/unite-greece και στη facebook σελίδα του event.