Μεγάλος διαγωνισμός Onsports.gr για το Athens Rocks Festival

Αναλυτικά:

Ένα γήπεδο, μια ιστορία, ένα νέο φεστιβάλ στην καρδιά της Αθήνας! Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, «Απόστολος Νικολαΐδης», ανοίγει ξανά τις πύλες του, για να υποδεχθεί τους Slayer στην τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, στο πρώτο AthensRocks Festival!

Το ιστορικό γήπεδο της Αθήνας, που έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξάπλωση της live μουσικής εμπειρίας στην Ελλάδα, φιλοξενώντας θρυλικούς καλλιτέχνες, αναβιώνει σαν συναυλιακός χώρος το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019!



David Bowie, Alice Cooper, Van Morrison, Black Sabbath, Deep Purple, James Brown, Joe Cocker, Santana, Bob Dylan, Elvis Costello είναι μόνο μερικά από τα ονόματα του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος που έχει φιλοξενήσει το «Απόστολος Νικολαΐδης», δημιουργώντας στο ελληνικό κοινό κάποιες από τις πιο όμορφες και δυνατές μουσικές αναμνήσεις.



Για δεκαετίες, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας υπήρξε το προσφιλέστερο μέρος διεξαγωγής κορυφαίων συναυλιών στην Ελλάδα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο.



Ήταν, πράγματι, μία τεράστια… Λεωφόρος, την οποία θέλησαν να διασχίσουν δεκάδες αστέρια της ροκ -και όχι μόνο- μουσικής και χιλιάδες οπαδοί τους.



Έτσι και έγινε… και έτσι θα ξαναγίνει φέτος! Μετά από χρόνια, το ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης» μπαίνει και πάλι

στον συναυλιακό χάρτη της χώρας, για να υποδεχθεί το ιστορικό τελευταίο live των Slayer στην Ελλάδα, στο AthensRocks!



12 Ιουλίου 1996. Το θρυλικό Rock of Gods φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους ηγέτες του thrash metal.

13 Ιουλίου 2019. 23 χρόνια -και μία ημέρα- μετά, το πρώτο AthensRocks δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό

να τους δει στο final show τους στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας!



Έπειτα από 37 χρόνια, το συγκρότημα που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο βιβλίο της metal μουσικής, κρεμάει τις κιθάρες του.



Από τον περασμένο Μάιο, όταν και ξεκίνησε η τελευταία παγκόσμια περιοδεία τους, οι Slayer προκαλούν σε κάθε τους live πανικό, με sold out show όπου και αν εμφανίζονται!

Από το Σακραμέντο στις Η.Π.Α. μέχρι το Τεοτιχουακάν στο Μεξικό και από το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία μέχρι τη Βιέννη στην Αυστρία, παντού, χιλιάδες fans φωνάζουν «Slaaaaayeeeeeeer» πιο δυνατά από ποτέ!



Η θρυλική μπάντα από την Καλιφόρνια δημιουργήθηκε το 1981 από τους Kerry King, Jeff Hanneman, Tom Araya και Dave Lombardo. Θεωρείται μία από τις τέσσερις σημαντικότερες του thrash metal, μαζί με τους Metallica, Megadeth και Anthrax.



To ντεμπούτο άλμπουμ των Slayer κυκλοφόρησε το 1983 με τίτλο «Show No Mercy» και κόστισε μόλις 400 δολάρια.

Άγγιξε, ωστόσο, τις 60.000 πωλήσεις! Με τον ακραίο, καταιγιστικό και «δολοφονικό» ήχο τους, σε συνδυασμό με τους προκλητικούς στίχους τους για τη θρησκεία, τους serial killers, τον πόλεμο, τα βασανιστήρια και την τρομοκρατία

-αρκετοί εκ των οποίων, μάλιστα, λογοκρίθηκαν και απαγορεύθηκαν-το συγκρότημα έκανε αμέσως αίσθηση!



Το «Reign in Blood», που κυκλοφόρησε το 1986, χαρακτηρίστηκε ως το πιο «σκληρό» άλμπουμ όλων των εποχών, απογειώνοντας τη φήμη της μπάντας σε ολόκληρο τον κόσμο. Δικαίως συμπεριλαμβάνεται στη λίστα

με τα καλύτερα heavy metal άλμπουμ ever.



Oι Slayer έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 12 studio άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Repentless» (2015) και δύο live άλμπουμ. Τέσσερις φορές, μάλιστα, έχουν προταθεί για βραβείο Grammy, κερδίζοντας τις δύο από αυτές: Το 2007 για το τραγούδι «Eyes of the Insane» και το 2008 για το τραγούδι «Final Six».



Τον Μάιο του 2013 ο Jeff Hanneman έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους απανταχού λάτρεις του συγκροτήματος και όχι μόνο... Το μεγάλο κενό που άφησε πίσω του ανέλαβε να καλύψει ο Gary Holt.



Πριν, όμως, από περίπου έναν χρόνο, οι Slayer ανακοίνωσαν το τέλος με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παίζοντας την πιο επιθετική μουσική που θα μπορούσε να δημιουργηθεί,

με σχεδόν 3.000 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας αμέτρητα βραβεία, κάνοντας εκατοντάδες εξώφυλλα και δυστυχώς βιώνοντας την απώλεια ενός εκ των ιδρυτικών μελών μας (του κιθαρίστα Jeff Hanneman),

η εποχή των Slayer, ενός εκ των μεγαλύτερων thrash/metal/punk γκρουπ

όλων των εποχών, φτάνει στο τέλος της».



Τότε, οι χιλιάδες θαυμαστές των Slayer στην Ελλάδα ευχήθηκαν το Farewell Tour τους να περιλαμβάνει μία στάση

και στη χώρα μας, προκειμένου να τους απολαύσουν για μία τελευταία φορά live.



Η ευχή τους, λοιπόν, έγινε πραγματικότητα! Ελάτε να φωνάξουμε μαζί… Slaaaaayeeeeeeer!



Για μία τελευταία φορά, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, «Απόστολος Νικολαΐδης»,

στο πρώτο AthensRocks!



Στο φεστιβάλ που έρχεται να αλλάξει τα καθιερωμένα και να γίνει θεσμός!