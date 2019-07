Ρεκόρ με 10.000 gamers στο Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2019 – Πραγματοποιώντας ρεκόρ προσέλευσης ολοκληρώθηκε το Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone το Σάββατο 29 Ιουνίου, στο Gazi Music Hall! Περισσότεροι από 10.000 gamers κατέκλυσαν το Gazi Music Hall, πιστοί στο ραντεβού τους με τις 100 κονσόλες Xbox One και τα 64 gaming desktops & notebooks!

Οι χιλιάδες gamers που βρέθηκαν στο Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone, έζησαν μία πολύωρη και μοναδική περιπλάνηση στον μαγικό κόσμο του gaming και του digital lifestyle.

Από το μεγαλύτερο gaming-ραντεβού της χρονιάς δεν θα μπορούσε να λείπει η Vodafone, που χάρισε σε όλους τους gamers μία lag free εμπειρία μέσα από το fiber δίκτυο της.

Οι επισκέπτες και οι παίκτες του Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά έπαθλα αξίας 55.000 ευρώ, κατά την περιήγησή τους στην Fanzone του event, και συγκεκριμένα στα #PlayFaster booths της Vodafone, όπου σε διαμορφωμένα #PlayFaster gaming stations όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μία lag free εμπειρία στα 1v1 League of Legends challenges, με live coaching από τους GRE, e-sports LoL πρωταθλητές της OMEN by HP με notebooks εξοπλισμένα με ισχυρό υλικό και εκρηκτική σχεδίαση, της Lenovo με τα Legion “Stylish on the Οutside, Savage on the Inside, της Dell με τα Alienware υψηλών επιδόσεων gaming laptops, της Asus με τα ROG ανανεωμένα gaming notebooks, της LG με τα Ultra Wide gaming monitors και του Κωτσόβολου που μοίρασε δώρα αξίας άνω των 15.000 ευρώ στους επισκέπτες.

Από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, ο κόσμος απόλαυσε ασταμάτητο gaming σε 100 Xbox One S, Xbox One X και 64 πανίσχυρα Gaming PCs, στα εντυπωσιακά LG Gaming Monitors, ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το gaming και την τεχνολογία, απόλαυσε το διαγωνισμό Lenovo Cosplay, παρακολούθησε happenings με YouTubers και Gamers όπως οι Panos Dent, Νίκος Ράπτης, Δημήτρης Καρέτσος, Zok, BilYolo, W1ndz, Pournaras, TechitSerious, Deadly Muffin, Jack Lope, γέλασε με το Stand Up Comedy act του Αλέξανδρου Κοψιάλη κι έμαθε τα μυστικά του παγκόσμιου πρωταθλητή στο επί κοντώ, Εμμανούηλ Καραλή.

Άπαντες είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να διαγωνιστούν σε τουρνουά και challenges αγαπημένων τους παιχνιδιών, όπως τα Forza Horizon 4, Gears of War 4, ΝΒΑ 2Κ19, PES 2019, Mortal Kombat 11, FIFA 19, Tekken 7 σε κονσόλες Xbox One S & Xbox One X και Fortnite σε Lenovo Legion, PUBG σε Alienware, Call Of Duty Black Ops 4 σε Omen by HP και League of Legends σε Asus Rog. Όσοι έφτασαν στους τελικούς απόλαυσαν την εκρηκτική gaming εμπειρία on stage στα αναπαυτικά Anda Seat και είδαν από κοντά τα Nokia 4.2 smartphones.

Όποιοι ένιωθαν να ξεμένουν από ενέργεια, η Red Bull ήταν εκεί για να τους δίνει φτερά!

Κι εκείνοι που πείνασαν, μέχρι να περάσουν την πίστα, είχαν στα χέρια τους τα Knorr Pasta Snack Pots.

Το κορυφαίο gaming event της χώρας, που είχε δωρεάν είσοδο για όλους, έκλεισε με συναυλία του Μιχάλη Stavento και της μπάντας του, με τους gamers να αποχωρούν πανευτυχείς για τις μοναδικές gaming στιγμές που έζησαν στο Xbox Arena Festival Sponsored by Vodafone!

Aναλυτικά τα δώρα που μοιράστηκαν σε κάθε τουρνουά:

Forza Horizon 4

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο , 1 Nokia 4.2 Smartphone

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA ,1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Gears Of War 4

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο , 1 Nokia 4.2 Smartphone

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

NBA 2K19

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο , 1 Nokia 4.2 Smartphone , 1 NBA 2K19 Anniversary Edition (LeBron James cover)

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

PUBG

• 1ος : 1 ταξίδι για 1 άτομο σε event της ESL στην Κολωνία από Vodafone, 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Alienware Gaming Notebook

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

PES 2019

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο, 1 δωροεπιταγή 250€ από Zegetron

• 2ος :1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone , 1 δωροεπιταγή 100€ από Zegetron

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Mortal Kombat 11

• 1ος : 1 Garmin Vιvomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο , 1 δωροεπιταγή 250€ από Zegetron

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone , 1 δωροεπιταγή 100€ από Zegetron

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Tekken 7

• 1ος : 1 Garmin Vιvomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

FIFA 2019

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Call of Duty Black Ops 4

• 1ος : 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone , 1 OMEN by HP Gaming Notebook

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone

• 3ος : 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο

Fortnite

• 1ος : 1 ταξίδι για 1 άτομο σε event της ESL στην Κολωνία από Vodafone, 1 Garmin Vivomove Sport Watch από Vodafone, 1 Legion by Lenovo Gaming Notebook

• 2ος : 1 ANDA SEAT Gaming Chair AD12 XL Black-Green , 1 Σκληρός δίσκος WD 2 ΤΒ & Ασύρματο Ηχείο Crystal Audio από Vodafone, 1 Xbox One S 1TB & Shadow of the Tomb Raider από Κωτσόβολο

• 3ος: 1 HEADSET RAZER ELECTRA , 1 δωροεπιταγή 50€ από Κωτσόβολο