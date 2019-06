Τα Special Olympics Hellas βράβευσαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο (photos+video)

Τα Special Olympics Hellas βρέθηκαν στα γραφεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και βράβευσαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την συνεισφορά του στο έργο τους.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο των Special Olympics Hellas ανακήρυξε ομόφωνα τον κ. Γιαννακόπουλο ως Επίτιμο Μέλος του για την ουσιαστική προσφορά του στην υλοποίηση και στη διάδοση των ευγενών αρχών του Κινήματος.

Αναλυτικά:

Μια ξεχωριστή τιμή επιφύλασσαν τα Special Olympics Hellas στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και προσωπικά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ Διονύσιος Κοδέλλας, η Εθνική Διευθύντρια των Special Olympics Hellas, Άρτεμις Βασιλικοπούλουκαι ο προπονητής της ομάδας Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas, Κωνσταντίνος Μακρόπουλος μαζί με δύο αθλητές του επισκέφτηκαν τα γραφεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ το απόγευμα της Πέμπτης (20/6) προκειμένου να βραβεύσουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την συνεισφορά του στο έργο τους.

Ο πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Διονύσιος Κοδέλλας ευχαρίστησε τόσο τον ίδιο όσο και συνολικά την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ για την συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια μέσω -και- του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Euroleague, «One Team» - Basketball isEverywhere.

Ο Διονύσιος Κοδέλλας δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε εδώ εκπροσωπώντας τα Special Olympics Hellas, τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη οικογενειών των αθλητών. Το διοικητικό συμβούλιο των Special Olympics Hellas έλαβε ομόφωνα την απόφαση να απονείμει τον τίτλο του επιτίμου μέλους του στον πρόεδρο. Αυτό είναι ένα ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης για το ότι στέκεται δίπλα μας. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος και η προσωπικότητά του, είναι ότι έχει φέρει ολόκληρο τον Παναθηναϊκό στο πλευρό μας. Νιώθουμε ότι είμαστε στο σπίτι μας, οι αθλητές μας είναι εδώ και προπονούνται ως ONE TEAM. Είναι κάτι το οποίο τους δίνει τόση χαρά και τόση αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν και να συνεχίσουν να γυμνάζονται. Παράλληλα, έρχονται και νέα παιδιά και εντάσσονται στα Special Olympics και όλα αυτά χάρη στη βοήθεια μεγάλων χορηγών και του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω ξανά πως ο πρόεδρος δεν έχει ανοίξει μόνο την αγκαλιά του για τα Special Olympics αλλά και την καρδιά του».

Από μέρους του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε: «Στον επαγγελματικό αθλητισμό αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και αντιπαλότητες. Σίγουρα είναι δύσκολο να είσαι στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτές, όμως, οι ενέργειες θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερες, θα έπρεπε όλοι μαζί, διοικήσεις, αθλητές και προπονητές να είμαστε ενωμένοι. Σε τέτοιου είδους προσπάθειες, οι οποίες είναι αξιέπαινες και αξιοσέβαστες πρέπει να μην υπάρχουν χρώματα, να μην υπάρχουν ομάδες και όλοι μαζί να τις ενισχύουμε. Ξαναλέω ότι όλοι μαζί πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές».