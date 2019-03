11 χρόνια EDUCATION FESTIVAL με δωρεάν σεμινάριο Μηχανολογίας

Είσαι σπουδαστής, απόφοιτος ή νέος επαγγελματίας στον κλάδο της Μηχανολογίας; Μην χάσεις το δωρεάν σεμινάριo, με θέμα «Αυτόνομη Οδήγηση: Το μέλλον είναι εδώ» που διοργανώνει το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, την Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 10.30!

Το σεμινάριο με εισηγητή τον κ. Αλέξανδρο Γιαλιά, Μηχανολόγο-Μηχανικό, εντάσσεται στα 14 δωρεάν σεμινάρια της Εβδομάδας Μηχανολογίας του EDUCATION FESTIVAL 2019, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη! Η μεγάλη πρωτοβουλία των ΙΕΚ ΑΛΦΑ και Mediterranean College που έγινε γρήγορα η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας, είναι αφιερωμένη φέτος -11η χρονιά- στην Ολιστική Εκπαίδευση, και με άξονες το μότο «Believe in Holistic Education» και το σύνθημα «Follow your festival-Follow your future», στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, πέρα από τη μετάδοση γνώσεων και την ανάπτυξη μετρήσιμων δεξιοτήτων!

Εξασφάλισε την πρόσβασή σου στα δωρεάν σεμινάρια και εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μηχανολογίας του 11ου EDUCATION FESTIVAL, στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκγης και στο Mediterranean College Αθήνας & Θεσσαλονίκης, αποκτώντας το VIP PASS εδώ και δημιούργησε ισχυρό βιογραφικό!

