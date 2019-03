Τραγουδίστρια δέχθηκε άγρια επίθεση τη στιγμή που έκανε live video στο Instagram (video)

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει την επίθεση που δέχθηκε τραγουδίστρια μέσα στο σπίτι της, κατά τη διάρκεια live βίντεο στο Instagram.

Η Bongekile Simelane, γνωστή με το όνομα Babes Wodumo στη Νότια Αφρική, μιλούσε με τους followers της όταν ξαφνικά ένας άνδρας μπήκε στο δωμάτιό της και άρχισε να τη χτυπά.

Το όνομά της έγινε trend στο Twitter στη Νότια Αφρική, όπως και το hashtag #StopWomenAbuse.

1. We're absolutley horrified by the actions of Musician Mapmpintsha @MampintshaNuz caught on video where he brutally abuses Internationally celebrated Artist @BABESWODUMO. We do not only condemn this senseless act but call on @BABESWODUMO to immediately press charges against him pic.twitter.com/K7W1cyO0aO