Ψήσου… πάμε Πορτογαλία

Η Stars Of The Future σε πάει στην Πορτογαλία με σκοπό να ζήσεις την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία και να διεκδικήσεις ακόμη κι ένα επαγγελματικό συμβόλαιο!

Η εταιρεία με επικεφαλής τον Francisco Zuela που υποστηρίζει, επιμορφώνει, καθοδήγει αθλητές και συνεργάζεται με τμήματα σκάουτερ πορτογαλικών συλλόγων πρώτης κατηγορίας καινοτομεί. Προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε νεαρούς αθλητές ηλικίας 14-22 ετών μ’ ένα εκπαιδευτικό - προπονητικό ταξίδι στη χώρα που μετατρέπει τα ταλέντα σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

Όσοι… ψηθούν να ταξιδέψουν μαζί με την Stars Of The Future στην Πορτογαλία- στην χώρα που η Ελλάδα αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης- θα έχουν την ευκαιρία για 5 ημέρες (στο διάστημα 20/4- 5/5) να ενταχθούν σε Ακαδημίες συλλόγων, να προπονηθούν, να παίξουν φιλικά παιχνίδια και να δοκιμαστούν υπό το βλέμμα ξένων προπονητών.

Κι όχι μόνο! Το σίγουρο είναι ότι θα ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής, γνωρίζοντας την κουλτούρα μιας χώρας που έχει αναδείξει κορυφαίους ποδοσφαιριστές και προπονητές στον κόσμο.

Μέσα στο πακέτο περιλαμβάνεται η 5ημερη διαμονή στην Πορτογαλία, ο ρουχισμός της Stars Of The Future και ένας χρόνος δωρεάν Sports Management και Marketing. Επίσης, οι γονείς με πρωτοβουλία της Stars Of The Future θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος με το πρόγραμμα Family Suport.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2108030833

Ε-mail: info@stars-future.com