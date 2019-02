“SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE” Από τη Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συνεχίζει σταθερά και με μεγάλη επιτυχία τον θεσμό “ SHIPPING LEADERS IN RESIDENCE ”, στο πλαίσιο του οποίου φιλοξενεί ηγετικές φυσιογνωμίες και εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου της Ναυτιλίας , οι οποίοι μοιράζονται την πολυετή εμπειρία τους, τόσο με το φοιτητικό, όσο και με το ευρύ κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, για το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου διοργανώνονται οι εξής διαλέξεις:

Τρίτη 19/02, 19:00-21:00

ΘΕΜΑ: Tanker Vetting Inspection

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Στέφανος Στυλιανός, HSQE-Marine Manager MINERVA MARINE & Vice Chairman INTERTANKO VETTING COMMITTEE

Τρίτη 26/02, 19:00-21:00

ΘΕΜΑ: The Ship from Newbuilding to Scrap

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Παναγιώτης Λεοντής, Managing Director INTERSHIP MARITIME

Τρίτη 19/03, 19:00-21:00

ΘΕΜΑ: Bunker Brokering

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κα Ειρήνη Νοτιά, Managing Director PRIME’S BUNKER PLUS SERVICES

Τρίτη 26/03, 19:00-21:00

ΘΕΜΑ: The Practical Aspects of Marine Claims Management

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κα Μαίρη Ποθητού, Owner PARALEGAL MARITIME SERVICES

ΧΩΡΟΣ: Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Campus Πειραιά, Κολοκοτρώνη 110, Πλ. Τερψιθέας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: κα Αναστασία Παπασταύρου, T: 210 4121200, apapastavrou@mitropolitiko.edu.gr

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Περισσότερα στο www.mitropolitiko.edu.gr