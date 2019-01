GTBB: Η Ελληνική γεύση ταξιδεύει παγκόσμια

Στο κλειστού χαρακτήρα forum του GTBB συμμετείχαν ελληνικες εταιρίες ηγήτορες του κλάδου και συνολικά 200 εταιρίες επιφανών επιχειρηματιών - premium brands. Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή Κινέζων key partners του GTBB από τον χώρο του γαστρονομικού τουρισμού και της εστίασης, όπως και επενδυτές από την Κύπρο και την Ιταλία.

Πρόκειται για το πληρέστερο και πιο επιτυχημένο παγκόσμιο business network με σύμβολο την Χρυσή Σπείρα του Greek Taste Beyond Borders, που αναφέρεται στην παγκόσμια ανάπτυξη και το κλειδί για το άνοιγμα των αγορών προς τους market leaders και τα premium brands.

Μεταξύ αυτών διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο βασιζόμενο στις θεμελιώδης αρχές όπως την ειρήνη, την ενότητα και τον σεβασμό προς τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες των άλλων χωρών.

Το παγκόσμιο δίκτυο του GREEK TASTE BEYOND BORDERS αποτελείται από συμβεβλημένους «key partners» συνεργάτες στο global trading, μεταξύ αυτών market leaders σε κάθε σημείο του κόσμου, εκατοντάδες world chefs διασκορπισμένους σε παγκόσμια πόστα, παραπάνω από 2.000 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έγκριτους θεσμικούς φορείς εμπορίου τοποθετημένους σε στρατηγικές θέσεις σε όλες τις ηπείρους, όπως και wholesalers & retailers.

Κατόπιν της προγραμματισμένης διεξαγωγής σύντομων ομιλιών και παρουσιάσεων με θεματολογία, την ανάπτυξη των παγκόσμιων αγορών για τα premium brands καθώς και της αναπτυξιακής ατζέντας του GREEK TASTE BEYOND BORDERSâ GTBB με αναφορά στις σύγχρονες μεθόδους στρατηγικού branding, που έχει εισαγάγει το GTBB στην παγκόσμια αγορά μετά την μεγάλη επιτυχία του 1st International Gastronomy Conference 2018, το οποίο έλαβε χώρα τον περασμένο Μάρτιο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ακολούθησε δεξίωση με ελληνικό μενού σχεδιασμένο από κορυφαίους Έλληνες Chef του δικτύου του GTBB.



Ο CEO και ιδρυτής του Greek Taste Beyond Borders κ. Φίλιππος Κούτρας παρουσίασε την branding στρατηγική για τους Market leaders εξαγωγείς της Ελληνικής αγοράς, η οποία είναι σχεδιασμένη με σκοπό οι πρώτοι να έχουν την υψηλή αναγνώριση στις ξένες αγορές, που προσφέρει η Χρυσή Σπείρα του GTBB, μέσα από μια σειρά certifications που ακολουθούν μια στόχευση υψηλής ακρίβειας και συνέπειας με trademark licensing. Στην ουσία το GTBB λανσάρισε σύγχρονους τίτλους – certifications όπως το πιλοτικό certification του GTBB «Certification of Value & Quality- GTBB» με τη Χρυσή Σπείρα, το «Ambassador of Greek Τaste – Title of Honor », το Ambassador for Greek Gastronomy» και το διεθνές «Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy– Title of Honor ».

Κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συμβαδίζοντας παράλληλα με ένα παγκόσμιο business network που δρα στρατηγικά και αποτελεσματικά με διαρκώς αναπτυσσόμενη τάση.

Ομιλητές του forum και μέλη του GTBB ήταν οι: κ.Φίλιππος Κούτρας ιδρυτής και CEO του Estiatoria.gr – GTBB, o CEO του Ecali Club κ. Γιάννης Γεωργακάκης, ο Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, ο διεθνής Chef κ. Μίλτος Καρούμπας «Ambassador of Taste for the Greek Gastronomy 2018», ο κ. Κωνσταντίνος Καρμανί «Managing Partner Plumef Ltd» και ο κ. Ερρίκος Γιακουμάτος (Marketing Manager του GTBB).

Ιδιαίτερη τιμή για το forum και το GTBB αποτέλεσε η παρουσία και ομιλία του διεθνούς μουσικοσυνθέτη κ. Θανάση Πολυκανδριώτη, ενός παγκόσμιου καλλιτέχνη που κουβαλάει με τις συνθέσεις του και το έργο του τον σύγχρονο Ελληνικό πολιτισμό, και το επίσημο νέο ότι συνέθεσε τον «ύμνο» του Greek Taste Beyond Borders ο οποίος παρουσιάστηκε κατά την δεξίωση και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού όπως και του δημοσιογράφου Χρήστου Καλουτζόγλου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μέλος του «supporters board» του GTBB.

Το 2nd INTERNATIONAL BUSINESS NETWORKING FORUM – GLOBAL TASTE 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τις 4 Μαρτίου του 2019 αποκλειστικά για εταιρίες από την βιομηχανία των τροφίμων και του γαστρονομικού τουρισμού.