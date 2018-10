Συναγερμός στις ΗΠΑ: Βρέθηκαν βόμβες με παραλήπτες τον Ομπάμα και τους Κλίντον - Εκκενώθηκε το CNN

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα δέματα απευθύνονταν σε «πρόσωπα που προστατεύονται» από την υπηρεσία. Το ένα είχε σταλεί στην κατοικία της Κλίντον στην κομητεία Γουεστσέστερ της Νέας Υόρκης και εντοπίστηκε την Τρίτη ενώ το δεύτερο, με παραλήπτη τον Ομπάμα, βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κατά τον έλεγχο της αλληλογραφίας του πρώην προέδρου, στην Ουάσινγκτον.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI

— U.S. Secret Service (@SecretService) October 24, 2018

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα πακέτα περιείχαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε μεταλλικό σωλήνα (pipe bomb).

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την υπόθεση και ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC επικαλούμενο έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της προεδρίας.

**NEW: The White House response to suspicious packages.... pic.twitter.com/mSpHy0mGPo

— Patrick Hussion (@PatrickHussion) October 24, 2018

«Αυτές οι τρομερές πράξεις είναι τρομερές, οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο Σάρα Σάντερς, εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως οι δυνάμεις της τάξης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν κάθε πρόσωπο που απειλείται από «αυτούς τους δειλούς».

