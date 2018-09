Ελένη Σαμέλη Βαρουξάκη: Τα λαμπερά εγκαίνια της πρώτης της έκθεσης (video)

Σε ένα ταξίδι στο χρώμα και στον υπέροχο παφλασμό της θάλασσας αλλά και σε σύμβολα του κόσμου της μάς ξεναγεί η νεαρή ζωγράφος Ελένη Σαμέλη Βαρουξάκη στην πρώτη ατομική της έκθεση με τίτλο «Journey of life_ Color and Light».

«Journey of life»_ Color and light. Ήταν μία έκθεση που τους μάγεψε όλους. Παρουσιάστηκαν έργα ακρυλικά και λαδιού σε καμβά αλλά και κατασκευές από πλεξιγκλάς, όλα αποτέλεσμα των τελευταίων δύο ετών δουλειάς από την καλλιτέχνη η οποία ήδη μετρά συμμετοχές σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Παρίσι, Κάννες) και μετά τις σπουδές της στην Αγγλία, στο χώρο της Αρχιτεκτονικής.

Αποφοίτησε από το University of Kent και στη συνέχεια ολοκλήρωσε διετείς μεταπτυχιακές σπουδές στο Middlessex University του Λονδίνου, (MA) Master of Arts in Design. Δεν ήταν μόνο μια βραδιά συνάντησης φιλότεχνων. Ήταν και μία βραδιά γεμάτη αισιοδοξία και χαμόγελο για τη ζωή. Η ζωγράφος Ελένη Σαμέλη Βαρουξάκη συνομίλησε με τους επισκέπτες και τους ταξίδεψε σε ένα ταξίδι στο χρώμα και στον υπέροχο παφλασμό της θάλασσας. Μοιράστηκε με τους φιλότεχνους τα σύμβολα του δικού της κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr