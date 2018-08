Έκθεση της Ελένης Σαμέλη Βαρουξάκη στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή (photos)

Σε ένα ταξίδι στο χρώμα και στον υπέροχο παφλασμό της θάλασσας αλλά και σε σύμβολα του κόσμου της μάς ξεναγεί η νεαρή ζωγράφος Ελένη Σαμέλη Βαρουξάκη στην πρώτη ατομική της έκθεση με τίτλο «Journey of life_ Color and Light» .

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα ακρυλικά και λαδιού σε καμβά αλλά και κατασκευές από πλεξιγκλάς, όλα αποτέλεσμα των τελευταίων δύο ετών δουλειάς από την καλλιτέχνη η οποία ήδη μετρά συμμετοχές σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Παρίσι, Κάννες) και μετά τις σπουδές της στην Αγγλία, στο χώρο της Αρχιτεκτονικής. Αποφοίτησε από το University of Kent και στη συνέχεια ολοκλήρωσε διετείς μεταπτυχιακές σπουδές στο Middlessex University του Λονδίνου, (MA) Master of Arts in Design. Η Ιστορικός Τέχνης κ. Έμμυ Βαρουξάκη σημειώνει:

«Η Ελένη Σαμέλη Βαρουξάκη στην έκθεσή της στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, φέρνει μαζί της τον κόσμο της που αποτελείται από σχήματα και χρώματα δικής της επινόησης και προσωπικής αισθητικής. Τα έργα της είναι πρωτότυπα, ανεπηρέαστα, προσωπικά, έστω κι αν μερικοί ειδήμονες μιλούν για ιμπρεσσιονιστικά επιτεύγματα. Βέβαια το φως μεταλλάσσεται γύρω από τα καράβια της στη θάλασσα και τον ουρανό, δημιουργώντας ανταύγειες και ντεγκραντέ σε βασικούς τόνους του μπλε, του καφέ του φαιού και του λευκού. Η πινελιά της βγαίνει από σπάτουλα με δύναμη και αποφασιστικότητα άρα δεν πρόκειται για πινελιά αλλά για «touche», άγγιγμα χρώματος στον καμβά. Το θέμα της είναι ηθελημένα απλοποιημένο, τα καράβια βγαίνουν από παραμύθι, είναι χάρτινα και ευθύγραμμα κι αγνοούν το αφρισμένο κύμα που υπάρχει για να δοξάζει το χρώμα ενώ αγκαλιάζουν τον άνεμο, την αδελφοσύνη, το πάθος και τις ουτοπίες».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, 19:00 έως 22:30

Διάρκεια έκθεσης: 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

Διεύθυνση: Κασαβέτη 18 & Γρ. Αυξεντίου

Κηφισιά 14562

Τηλ: 210-8019975

email: info@iett.gr

Ώρες λειτουργίας: 10:00 πμ - 17:00 πμ

Πηγή: Newsbomb.gr