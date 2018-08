Συναγερμός για πυροβολισμούς στον Καναδά: Τουλάχιστον 4 νεκροί (vids)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Παράλληλα, ένας ύποπτος συνελήφθη λίγο μετά το επεισόδιο, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή Μπρουκσάιντ, στο κέντρο της πόλης, έχει αποκλειστεί και «η έρευνα συνεχίζεται», αναφέρει η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

At least four people have been killed in a shooting in Fredericton, Canada. Residents are being urged to stay in their homes with doors locked.



Όπως μετέδωσε το BBC, η αστυνομία συνέστησε να αποφεύγεται η περιοχή του συμβάντος και στους κατοίκους να «παραμείνουν στα σπίτια τους με τις πόρτες κλειδωμένες προς το παρόν για την ασφάλειά τους».

