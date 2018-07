Εκτροχιασμός τρένου στην Τουρκία – Ξεπερνούν τους 20 οι νεκροί (photos+video)

Τουλάχιστον πέντε βαγόνια ανατράπηκαν σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Haber Turk κοντά στην περιοχή Κορλού, η οποία θεωρείται δύσβατη με αποτέλεσμα τα πρώτα συνεργεία διάσωσης να καθυστερήσουν να καταφθάσουν στο σημείο.

Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι αιτίες που προκάλεσαν τον εκτροχιασμό του τρένου καθώς και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Casualties reported as a result of passenger train derailment in Turkey’s Çorlu pic.twitter.com/K8C0fEtzku

— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) July 8, 2018 Επίσης, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μεταδίδει ότι πέντε βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ταξίδευε από την πόλη Ουζούν Κιοπρού στην επαρχία Ανδριανούπολης, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, εκτροχιάστηκε στην περιοχή Κορλού της επαρχίας Τεκιρντάγκ.