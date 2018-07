LIVE - Θαύμα στην Ταϊλάνδη: Βγήκαν τα πρώτα παιδιά από το σπήλαιο

Δείτε LIVE εικόνα:

Τα τέσσερα πρώτα παιδιά από την ποδοσφαιρική ομάδα που ήταν εγκλωβισμένα μαζί με τον προπονητή τους σε πλημμυρισμένο σπήλαιο της Ταϊλάνδης απομακρύνθηκαν ήδη, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.

«Θα τα εξετάσουν πρώτα οι γιατροί. Δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα στο νοσοκομείο της Τσιανγκ Ράι», πρόσθεσε ο ίδιος στο Reuters.

A second ambulance has just come out pic.twitter.com/RE25TVNWMs

UPDATE at 7pm: Two ambulances have left Tham Luang and are on their way to the helicopters in a field at Ban Chong School.



RT @Kob_springnews: รถพยาบาล ทั้ง 2 คัน ออกมาจากถ้ำหลวงแล้ว นำส่งลานฮ.สนามโรงเรียนบ้านจ้อง cr.บ้าบิ่น #ถ้ำหลวง #13ชีวิตรอดแล้ว #Thailand #ThamLuang pic.twitter.com/4O21iAIgQE

— Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) July 8, 2018