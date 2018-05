Μακελειό στο Τέξας: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο (pics+vids)

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε Λύκειο στο Σάντ Φε του Τέξας, όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας του Χάρις, η οποία έστειλε ενισχύσεις στην κομητεία Γκάλβεστον, όπου βρίσκεται η μικρή πόλη. Στην πλειονότητά τους είναι μαθητές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας μαθητής του σχολείου έχει συλληφθεί και κρατείται. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες λίγο πριν αρχίσει να πυροβολεί αδιακρίτως, ο ένοπλοςφώναξε... «Έκπληξη!».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ-πολύ θλιβερή» τη σημερινή, μιλώντας για μια «φρικτή επίθεση». Λίγο νωρίτερα είχε γράψει στο Twitter ότι «ενδεχομένως να αναμένουμε άσχημα νέα».

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Μαΐου 2018

Στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χάρις γινόταν λόγος για ένα «περιστατικό με πολλά θύματα» και διευκρινιζόταν ότι «οι τραυματίες λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

Αναφέρθηκε ακόμη ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, όμως προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

