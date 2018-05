Μήνας διακρίσεων ο Απρίλης για τη WIND Ελλάς (photos)

Δώδεκα διακρίσεις απέσπασε τον προηγούμενο μήνα η WIND σε τρείς καταξιωμένους θεσμούς: Corporate Affairs Excellence Awards, Loyalty Awards και Health & Safety Awards.

Τέσσερα βραβεία και μία τιμητική βράβευση κατέκτησε η WIND Ελλάς στην τελετή απονομής των Corporate Affairs Excellence Awards 18 που επιβράβευσαν τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων, για τη δράση «Σίκινος - Ερχόμαστε κοντά», την ενημερωτική εκστρατεία Kids@Safety: Internet,κινητό & παιδί, το WIND News Blog και τη Δημοσιογραφική Αποστολή στην Καλαμάτα στις κατηγορίες Εταιρική Επικοινωνία και Διευρυμένη/ Πολυκαναλική Επικοινωνία, Καλύτερη χρήση των social media , Εσωτερική Επικοινωνία και Σχέσεις με τα ΜΜΕ αντίστοιχα.

Την ίδια περίοδο η εταιρεία διακρίθηκε σε πέντε κατηγορίες των Loyalty Awards : Best Use of CRM, Best Use of Business Analytics & Customer Insights, Best Use of Business Analytics & Customer Insights, Telecommunication &Media και Best Use of Rewards & Incentives ενώ της απονεμήθηκε και η διάκριση BEST PERFORMER / Loyalty Brand of the Year. H εξαιρετική εμπειρία πελατών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη WIND Ελλάς που επενδύει καθημερινά σε υποδομές στο συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο της, στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των καταστημάτων της και κάθε σημείου επαφής με τους συνδρομητές και στην εκπαίδευση των ανθρώπων της.

Ο μήνας ολοκληρώθηκε με τα Health & Safety Awards και το βραβείο στην κατηγορία Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας για το έργο ‘’Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση συστημάτων πυρασφάλειας σε τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις πανελλαδικά’’.