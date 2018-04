H adidas σε προκαλεί να βρεθείς στο Final 4 στο Βελιγράδι. Το ‘χεις; (photo)

Διεκδίκησε μια θέση στην κερκίδα των Ημιτελικών και Τελικών Αγώνων της Euroleague, που θα πραγματοποιηθούν στο Βελιγράδι, παρακολούθησε από κοντά τα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ζήσε την ανεπανάληπτη εμπειρία ενός Final 4.

Για να βρεθείς μια ανάσα μακριά από το παρκέ, δεν έχεις παρά να επισκεφθείς την ιστοσελίδα www.gameonathens.gr καθώς και τη σελίδα adidas Basketball στο Facebook και το @adidasgr στο Instagram, να παρακολουθήσεις τα challenges τoυ Γιώργου Πρίντεζη και Κώστα Μήτογλου, τα οποία θα ανανεώνονται διαδοχικά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τα κάνεις και εσύ αποτυπώνοντάς τα σε ένα βίντεο και να τα ανεβάσεις στον προσωπικό σου λογαριασμό στο Instagram με το hashtag #GameOnAthens.

Αν τολμάς, δείξε τι μπορείς να κάνεις και μάζεψε likes και views για να βρεθείς στις πέντε πρώτες θέσεις του ειδικού leaderboard και να κερδίσεις τα παρακάτω μοναδικά δώρα:

• 1η θέση: 2 εισιτήρια για τους Ημιτελικούς και Τελικούς Αγώνες Euroleague Final Four 2018, το διάστημα 18-20 Μαΐου, στο Βελιγράδι, 1 ζευγάρι παπούτσια Harden Vol2 και 1 πλήρες Harden outfit.

• 2η θέση: 2 εισιτήρια για τους Τελικούς αγώνες Euroleague Final Four 2018, το διάστημα 18-20 Μαΐου, στο Βελιγράδι, 1 ζευγάρι παπούτσια Harden Vol2 και 1 πλήρες Harden outfit.

• 3η – 5η θέση: 1 ζευγάρι παπούτσια Harden Vol2 και 1 πλήρες Harden outfit.

Προκάλεσε και εσύ τους φίλους σου ποστάροντας τα challenges, βάλ’ τους να κάνουν αυτό που κάνεις και αναμετρήσου μαζί τους για να δείτε ποιος θα φτάσει στην κορυφή και στον τελικό του Final Four.

Μπες από σήμερα έως 11.05.2018 στο gameonathens.gr, μάθε όλα τα κόλπα που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις, πάρε τη μπάλα, βγες στο γήπεδο της γειτονιάς σου και δείξε σε όλους πως μπορείς. Το F4 της Euroleague πλησιάζει... εσύ θα είσαι μέσα;

