Τρόμος στη Γερμανία: Οι πρώτες φωτογραφίες από το Μύνστερ, όπου φορτηγό σκόρπισε το θάνατο

Όπως ανέφερε πηγή ασφαλείας, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, την ώρα που εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί.

#BREAKING NEWS: DPA News Agency is reporting that the vehicle ramming attacker in #Muenster, Germany has died pic.twitter.com/959sUqeUMG

— NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) 7 Απριλίου 2018

«Υπάρχουν νεκροί, μεταξύ αυτών πιθανόν ο ύποπτος» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, πηγές της οποίας νωρίτερα ανέφεραν ότι περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το περιστατικό.

Διαβάστε περισσότερα στο Newsbomb.gr